Da quasi 20 anni, Norsk helsenett SF (NHN) fornisce un'infrastruttura ICT robusta e sicura che supporta l'interazione elettronica tra i numerosi partecipanti nel settore sanitario e assistenziale norvegese. NHN è inoltre responsabile del funzionamento di HelseCERT, il centro di sicurezza delle informazioni del settore. Il sistema sanitario norvegese è uno dei migliori al mondo e questa infrastruttura deve essere all'altezza del compito.

Nel 2022, NHN ha deciso che era arrivato il momento di sostituire la propria infrastruttura di storage esistente. L'organizzazione non aveva subito guasti gravi, ma dopo anni di servizio affidabile, erano sorte delle sfide.

Ad esempio, lo storage HPE 3PAR 20850/20840 esistente era semplicemente obsoleto. I costi di supporto e di espansione erano in aumento. La costante responsabilità di NHN per la piattaforma sanitaria nazionale ha comportato la necessità di modernizzarla e passare a una nuova piattaforma di storage più moderna in grado di gestire le esigenze odierne e supportare funzionalità future che non sono state ancora implementate.

Dal momento che i servizi sanitari nazionali fondamentali si basano su questi sistemi, NHN presentava requisiti elevati in termini di robustezza, sicurezza e prestazioni. Ad esempio, i portali per i pazienti hanno bisogno di tempi di attività costanti in modo che i pazienti possano prenotare appuntamenti, ricevere aggiornamenti sulle prescrizioni, vedere i risultati dei test e altro ancora. L'assistenza sanitaria è una missione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l'anno e NHN prende molto sul serio la propria responsabilità.