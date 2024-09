Nello Stato del New Jersey, l'unità di sicurezza degli ascensori della DCA registra, ispeziona e certifica ascensori, scale mobili, tappeti mobili e altri tipi di dispositivi di sollevamento. La missione di sicurezza pubblica è garantire che tutti i dispositivi per ascensori siano conformi agli standard di sicurezza per evitare che gli utenti subiscano lesioni a causa di problemi delle attrezzature o relativa manutenzione.

Il sistema DCA implementato per supportare le ispezioni degli ascensori prevedeva rapporti di ispezione cartacei inseriti ed elaborati da un sistema informatico mainframe. La combinazione poco confortevole di processi cartacei supportati da un sistema informatico obsoleto e frammentato ha portato a un servizio clienti più lento di quanto previsto per la DCA. I proprietari degli edifici — responsabili della manutenzione degli ascensori—dovevano collaborare con più team per coordinare le ispezioni e verificare i pagamenti.

Anche controllare i registri cartacei come riferimento o per una risoluzione delle controversie era un processo lungo. Nel complesso, il tempo necessario per elaborare una tipica ispezione di un ascensore variava da 21 a 28 giorni e questo programma di completamento era troppo lungo sia per gli ispettori sia per i proprietari degli edifici.

Per la DCA, l'aggiornamento di quel sistema era una oramai una priorità. Una possibilità era quella di inserire Elevator Safety in una suite di soluzioni di ispezione leggermente più moderna utilizzata per altre aree di ispezione DCA. Ma quel sistema era "costoso da mantenere e di proprietà del fornitore che lo aveva sviluppato e noi volevamo abbandonarlo", dichiara John Harrison, Director of IT presso DCA.

A complicare ulteriormente la manutenzione del sistema sono stati i cambiamenti strutturali nel modo in cui lo Stato del New Jersey supportava l'IT nei vari dipartimenti. "La DCA si affidava alle risorse di sviluppo del New Jersey Office of Information Technology (NJOIT). Entrambi hanno sviluppato e ospitato i sistemi utilizzati dalla DCA", afferma Harrison. “Ma poi un ordine esecutivo ha sciolto lo sviluppo di NJOIT e abbiamo dovuto sostenerci da soli."

La DCA ha iniziato a cercare opzioni per modernizzare i propri sistemi. Era pronta a sfruttare tutta la potenza delle sue applicazioni core business e a investire nell'innovazione per creare approfondimenti utilizzabili e consentire un processo decisionale più rapido. Sono state valutate piattaforme moderne ed è stata selezionata la piattaforma Microsoft Dynamics™ 365 su Azure™ Cloud. Elevator Safety sarebbe la prima di una nuova suite di soluzioni sulla piattaforma.

Allo stesso tempo, si è presentata l'opportunità di sviluppare una soluzione in tempi inaspettatamente ristretti. Il governatore del New Jersey ha firmato un'ambiziosa legislazione sulla tolleranza dei mutui per aiutare 30.000 proprietari di casa che non si erano ancora ripresi dal disastro dell'uragano Sandy nel 2012.