"NeuralSeek è un acceleratore no-code per la content analytics, l'assistenza clienti e le ricerche e ha integrato watsonx.ai nel proprio motore di elaborazione principale come opzione selezionabile dagli utenti. Nell'affollato settore dell'AI generativa, watsonx.ai promette di fornire un percorso per eseguire foundational model specificamente calibrati e mirati dietro firewall aziendali o su reti completamente isolate. NeuralSeek vede watsonx.ai come l'unica strada percorribile per portare i nostri casi d'uso aziendali in settori che tradizionalmente non sono stati in grado di prendere parte alle ondate della nuova tecnologia a causa di regole relative a sicurezza, localizzazione e conformità."



Garrett Rowe

VP di AI Research

Cerebral Blue (NeuralSeek)