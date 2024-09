Fino a poco tempo fa c'era la percezione generale che solo la nuova generazione di organizzazioni cloud-native, quelle concepite per rivoluzionare il mercato e costruite in modo da consentire una rapida innovazione, avessero intrapreso il percorso DevOps. Ma non è così. Per ogni Etsy, Uber o Netflix ci sono decine di aziende affermate, come NBCUniversal, che cercano di ottimizzare il time to market delle nuove applicazioni, di aumentare la qualità del codice delle applicazioni e di ridurre i costi di sviluppo, test e distribuzione attraverso DevOps.



Queste società rappresentano uno spaccato di settori. E indipendentemente dalla complessità dell'organizzazione e dell'IT, stanno adottando un approccio DevOps perché l'agilità, ovvero la capacità di accelerare l'innovazione e rispondere più rapidamente alle esigenze aziendali in costante evoluzione, è fondamentale.

Il percorso DevOps di una grande impresa è probabilmente molto diverso da quello di un'azienda nata sul cloud. Le questioni più significative riguardano il modo migliore per inaugurare un cambiamento culturale diffuso e trasformare processi e paradigmi di lunga data.



NBCUniversal è cresciuta in gran parte attraverso le acquisizioni e, attualmente, comprende 17 singole società e unità di business, compresa la sua impronta internazionale. L'ambiente applicativo caratteristico della maggior parte delle grandi organizzazioni è diversificato e a più velocità, con un mix di ambienti on-premise, privati e di cloud pubblico, con applicazioni aziendali principali integrate con nuove applicazioni web e mobili. Il team DevOps dell'azienda aveva bisogno di colmare l'ampia variabilità in termini di velocità, processi, strumenti, competenze e cultura tra gli sviluppatori di System of Record (spesso mainframe) e gli sviluppatori di System of Engagement (applicazioni basate sul cloud e rivolte ai clienti) per ottenere integrazioni tra questi sistemi.



John Comas, Manager of Platform DevOps di NBCUniversal, è responsabile dei processi e degli strumenti alla base del ciclo di vita dello sviluppo software DevOps (SDLC) di NBCUniversal. "Avevamo bisogno di fornire ai nostri clienti applicazioni con un unico SDLC standardizzato per una serie di motivi: innanzitutto, per ridurre i costi di licenza delle applicazioni eliminando le istanze multiple. In secondo luogo, volevamo fornire un sistema standard, on-premise e consolidato a livello aziendale e migrare su di esso il maggior numero possibile di utenti, in modo da poter standardizzare il supporto e la formazione. Volevamo anche migliorare la qualità del codice sviluppato, e volevamo svilupparlo più velocemente, in modo più efficiente e a costi inferiori", afferma. "Le nostre build e implementazioni presentavano tassi di errore elevati e, poiché i nostri team addetti alle applicazioni eseguivano pochi o nessun test, c'erano release che probabilmente non sarebbero mai dovute entrare in produzione, e ciò provocava numerose interruzioni".



Intraprendere il percorso DevOps è diventato lo stimolo per costruire un workflow tra quattro gruppi che non erano mai stati ben integrati: i team di sviluppo, QA, esecuzione e SDLC. Questo percorso è una questione di tecnologia e mentalità e mira ad accelerare l’innovazione scomponendo processi complessi in unità di lavoro più piccole ed eseguendole in parallelo quando possibile.