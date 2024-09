National Instruments

I gruppi di NI e Aspera hanno collaborato allo sviluppo di una soluzione personalizzata per il trasferimento e la sincronizzazione di dati multi-sito per raccogliere e distribuire in modo rapido e sicuro build di software di grandi dimensioni, anche in paesi che hanno politiche restrittive in materia di sicurezza di rete e firewall e che sono soggetti a elevata congestione, latenza e perdita di pacchetti.

Il software Aspera Transfer Server con Aspera Sync è ora distribuito in 17 sedi remote a livello mondiale, senza richiedere modifiche ai flussi di lavoro di NI per la ricerca e lo sviluppo. Il gruppo è in grado di monitorare e gestire centralmente l'intero ambiente di trasferimento utilizzando Aspera Console.