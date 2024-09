Nell'ambito della ricerca di una soluzione, NCHC ha collaborato con IBM Garage per eseguire un proof of concept (POC) basato sul software IBM Cloud Pak for Watson AIOps.

L'obiettivo del POC era quello di valutare l'impatto reale della potenziale soluzione. NCHC ha fornito dati operativi e dati di registro della rete provenienti da scenari di vita reale, ad esempio in cui alcune attrezzature di rete si rompono e potrebbero creare interruzioni.

I team NCHC e IBM hanno quindi utilizzato IBM Cloud Pak for Watson AIOps come integratore centrale della vasta gamma di strumenti di gestione operativa IT dello scambio di rete, producendo una visione olistica sull'intera infrastruttura. E inserendo dati strutturati e non nel componente AI Manager della soluzione, NCHC e il team di IBM Garage sono stati in grado di addestrare modelli AI per gestire automaticamente e in modo proattivo problemi e incidenti.

I risultati sono stati eccellenti. I team hanno ottenuto un tempo medio di rilevamento (MTTD) più breve del 55% per i problemi che avrebbero influenzato il servizio.

Visto il successo del team POC, NCHC e IBM Customer Success Manager hanno implementato IBM Cloud Pak for Watson AIOps nell'ambiente di produzione del centro di scambio. NCHC ora utilizza i seguenti componenti di IBM Cloud Pak for Watson AIOps: