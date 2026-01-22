La National Agency for Education (NAE) è un organismo di amministrazione pubblica istituito dal Ministero dell'Istruzione, dello Sport e della Scienza della Repubblica di Lituania. L'Agenzia gestisce la formazione all'interno del Paese grazie a un impegno basato sulla garanzia di pratiche formative inclusive, l'organizzazione di programmi di sviluppo professionale per gli insegnanti, la valutazione delle prestazioni degli studenti e altro ancora.

Come parte integrante delle sue responsabilità, la NAE raccoglie i report di gestione scolastica per monitorare lo stato della formazione per ogni scuola, comune e a livello nazionale. Ogni anno vengono inviati circa 3.000 nuovi report, contenenti una combinazione di dati strutturati e non, memorizzati in una vasta gamma di tipi di file. La sola estrazione di dati non elaborati da ogni report, che in media è lungo 10 pagine, richiedeva circa quattro ore di lavoro manuale, un workload completamente insostenibile per la NAE.

Parallelamente, la NAE ha incontrato difficoltà nel confrontare i report con altri dati, come i tassi di iscrizione degli studenti e i finanziamenti, rendendo difficile ottenere una panoramica olistica delle prestazioni scolastiche. Con l'obiettivo di dare ai dirigenti della formazione più tempo per esaminare i risultati e creare raccomandazioni di policy basate sui dati, l'agenzia ha cercato una soluzione di automazione dell'inserimento e dell'analisi dei documenti.