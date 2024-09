Mud Pie ha migliorato il suo sito di e-commerce con WOWCommerce, un pacchetto acceleratore creato da IBM® Gold Business Partner Whereoware. WOWCommerce consente a Mud Pie di utilizzare i dati demografici e comportamentali di IBM® Watson Campaign Automation per offrire un'esperienza del cliente coerente e personalizzata sul proprio sito di e-commerce.

“Whereoware è con noi fin dall’inizio del nostro percorso di coinvolgimento digitale dei clienti. Il loro team di esperti ci ha aiutato a sviluppare il nostro sito di e-commerce e a iniziare a utilizzare IBM® watsonx Campaign Automation per i nostri clienti B2B”, ricorda Ouargli. “Il nostro rapporto positivo e continuo con Whereoware ci ha dato la certezza che fosse il partner ideale per supportare la nostra trasformazione B2C”.



Oggi, Mud Pie utilizza WOWCommerce per inserire dati comportamentali dal database IBM® watsonx Campaign Automation nel proprio sito web e visualizzare in maniera dinamica contenuti personalizzati. Allo stesso modo, WOWCommerce reinserisce i dati sul comportamento online dei clienti in IBM® watsonx Campaign Automation, aiutando Mud Pie ad accrescere ulteriormente la sua portata.



“Potenziamo la nostra personalizzazione con tre profili di utente in base alle nostre principali linee di prodotti: baby, living e fashion”, spiega Ouargli. “Le immagini e le call to action sul nostro sito e sulle nostre e-mail variano a seconda della personalità di ciascun visitatore, garantendo che ogni interazione con il nostro marchio sia coerente, ma inedita.”



Mud Pie sfrutta anche i trigger contestuali del suo sito web per avviare campagne mirate in IBM® watsonx Campaign Automation.



“Catturiamo continuamente dati sugli interessi, le preferenze, le posizioni dei nostri clienti e altro tramite moduli web discreti sul sito”, commenta Ouargli. “Questi moduli web sono una preziosa fonte di informazioni aggiuntive che ci aiutano a comprendere più a fondo i nostri clienti in quanto individui”.