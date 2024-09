Movius attribuisce una serie di preziosi vantaggi al suo lavoro con QRadar SIEM:

Individuazione più rapida delle minacce e correzione: Movius ritiene di essere almeno 10 volte più efficiente nelle indagini sugli incidenti. "Le persone non devono più perdere tempo a cercare manualmente registri e fonti diversi, classificare gli eventi e identificare le minacce," afferma Pettit. "E non credo che sarebbe possibile per il nostro team riuscire a realizzare tutto questo senza un SIEM leader come QRadar."

Risparmio sui costi: "Non solo per il tempo risparmiato dalle persone, ma anche per il risparmio da parte del''azienda," afferma Pettit. "Senza un SIEM collaudato, saremmo esposti a minacce e perdita di dati."

Conformità normativa: Movius è certificata conforme allo standard internazionale di sicurezza delle informazioni ISO/IEC 27001 e agli standard di controllo della sicurezza delle informazioni SOC 2 Type II e HIPAA Type 1. "Un'ampia parte di queste certificazioni riguarda la sicurezza," spiega Pettit. "E grazie a ciò che abbiamo fatto con IBM e QRadar, siamo in grado di mostrare prove ed esaminare queste sezioni delle certificazioni in tempi relativamente brevi."

Garanzia del cliente: alcuni clienti Movius conducono valutazioni del rischio legato al fornitore di supervisione di terze parti (TPO). Secondo Pettit, "Ci riporta sempre a chiederci: "Qual è la tua posizione in materia di sicurezza e conformità?" E QRadar è una parte fondamentale di tutto questo."

Un approccio più strategico alla cybersecurity: "Dal punto di vista dell'esperienza lavorativa quotidiana, dopo aver implementato QRadar, ha cambiato la dinamica di come consideravamo la sicurezza," afferma Pettit. "Abbiamo riflettuto maggiormente su come continueremo a evolvere il nostro livello di sicurezza, piuttosto che preoccuparci da una prospettiva tattica molto reattiva."

Supporto per la riduzione del carbonio: le funzionalità di sicurezza che supportano MultiLine offrono a più organizzazioni il via libera per adottare la piattaforma e contribuire agli obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG). "Ogni singolo telefono rimosso dal posto di lavoro equivale a 81 kg in equivalenti di CO2 all'anno," afferma John Rarrick, Head of Marketing di Movius. "Moltiplicandolo per tutti gli utenti MultiLine disponibili, saremo in grado di aiutare i nostri clienti a ridurre in modo significativo le loro emissioni di carbonio."

E tutto questo significa che Movius può dedicare più tempo ed energie a ciò che è più importante per la sua attività. "Vogliamo concentrarci sulla realizzazione di un'esperienza straordinaria per i nostri clienti," afferma Visweswar. "E non puoi concentrarti su questo se non sei sicuro del tuo livello di sicurezza, perché penserai costantemente a cosa potrebbe succedere dopo. QRadar ci consente di andare avanti con sicurezza, senza la paura dell'ignoto."