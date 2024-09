I dashboard IT sostenibili di IBM Turbonomic forniscono visibilità sul consumo, nonché sull'impatto stimato delle emissioni di carbonio, per l'infrastruttura IT e le applicazioni aziendali. La visibilità sui consumi è solo il primo passo. Turbonomic fornisce inoltre raccomandazioni di resourcing basate su AI e azioni automatizzate, che i team IT possono utilizzare per diventare più efficienti dal punto di vista energetico e contribuire a garantire le prestazioni delle applicazioni. Inoltre, Turbonomic fornisce un rapporto che mostra i risultati previsti delle azioni Turbonomic intraprese per ridurre in sicurezza il consumo energetico (in termini di chilowattora) e l'impatto stimato del carbonio (in termini di tonnellate di anidride carbonica, o un equivalente come numero di famiglie o numero di piantine di alberi).

Da quando hanno implementato i dashboard IT sostenibili, Siri e il team hanno iniziato a monitorare quali applicazioni e progetti consumano più energia. Dato che il data center di Montpellier supporta molti carichi di lavoro a breve termine, è fondamentale che il team sia in grado di monitorare le fluttuazioni della domanda e del consumo energetico e adottare misure correttive per migliorare l'efficienza quando necessario. "Attraverso questo nuovo dashboard IT sostenibile, possiamo vedere come le nostre app aziendali stanno influenzando il consumo energetico del nostro data center e vedere le azioni dirette che possiamo intraprendere per ridurlo senza sacrificare le prestazioni delle applicazioni", osserva Siri. "Lavoriamo sempre per diventare più sostenibili. C'è ancora del lavoro da fare, ma ci stiamo arrivando. Questo nuovo reporting in Turbonomic rappresenta un passo avanti per noi".