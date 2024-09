Come è vero praticamente in ogni settore dell’economia moderna, i modelli tradizionali di fornitura dei servizi finanziari non riescono a soddisfare le esigenze personalizzate ed evolute dei consumatori digitali di oggi. I clienti non si accontentano più di scelte limitate a pochi prodotti finanziari standard, e sono sempre meno disposti a passare da lunghi processi di richiesta e approvazione.

Moneytree K.K. ha cercato di capitalizzare questa tendenza, immaginando un futuro in cui i consumatori scelgano prodotti e servizi finanziari nello stesso modo in cui acquistano e installano applicazioni per i loro smartphone.

Come piattaforma tecnologica finanziaria e sviluppatore di applicazioni per la gestione finanziaria personale, Moneytree si concentra sulla creazione e la semplificazione di interazioni personalizzate tra le istituzioni e i servizi finanziari e tutti i consumatori o le aziende che li utilizzano. "Stiamo sfruttando il diffuso passaggio a un modello personalizzato e incentrato sul consumatore per la fornitura di servizi finanziari, che semplifichi la vita delle persone", afferma Ross Sharrott, CTO e co-founder di Moneytree KK.

"Non volevamo creare un'altra app per persone già abbastanza evolute nella gestione delle proprie finanze", afferma. "Vogliamo rivolgerci a un pubblico più giovane, a persone che non hanno esperienza con la finanza né accesso a risorse esterne che le assistano. Il nostro obiettivo finale è quello di monetizzare i dati finanziari dei nostri clienti in modo che le loro aspettative di privacy coincidano con le nostre garanzie di privacy. Ci impegniamo ad essere la piattaforma più affidabile al mondo".