Il team di revenue management di Mohegan Sun si affidava da anni a una versione precedente della piattaforma IBM® Cognos® Business Intelligence. Tuttavia, la sua interfaccia era più adatta per i professionisti dell'analisi più esperti, quindi i reparti meno incentrati sull'analisi, come quelli della pulizia e il front desk, dovevano affidarsi al team di revenue management per ottenere i report e le informazioni di cui avevano bisogno.

"Quando abbiamo iniziato a utilizzare Cognos Business Intelligence, lo usavamo per report pronti all'uso, per consultare l'occupazione dell'hotel, le stanze ancora disponibili, insomma, informazioni molto basiche", spiega Jesse Sturges, Director of Strategic Marketing del Mohegan Sun.

Dopo un aggiornamento alla piattaforma IBM Cognos Analytics 11, si è spalancato un mondo pieno di strumenti intuitivi, che anche gli altri dipartimenti del Mohegan Sun sono riusciti a utilizzare.

"Man mano che il team imparava a utilizzare Cognos Analytics, a utilizzare più tabelle e a ottenere le informazioni che ci servivano, non solo siamo riusciti a prendere più facilmente le decisioni, ma siamo anche ad aiutare gli altri reparti a prendere le loro", prosegue.

Per aiutare il team del Mohegan Sun ad abituarsi alla versione aggiornata del software Cognos Analytics, un gruppo di esperti di IBM Business Partner LPA Software Solutions li ha formati per imparare a usare report, dashboard, moduli dati e altro.

Durante la sessione di formazione interna durata una settimana, le idee scorrevano a fiumi. È stato lì che il team di revenue management ha avuto l'idea di utilizzare le dashboard interattive di Cognos Analytics per le operazioni del reparto di pulizie e il front desk.

"A quelli di noi che si occupano di reportistica, Cognos Analytics ha offerto nuove funzionalità, ma inizialmente le dashboard non sembravano un aiuto concreto. Solo dopo ci siamo resi conto che, dotando gli altri reparti di dashboard self-service, non avremmo più dovuto lavorare come loro ramo di supporto e avremmo potuto liberare tempo per concentrarci su altre cose", prosegue Sturges.

La creazione di dashboard per i reparti di pulizie e front desk avrebbe permesso loro di diventare più autosufficienti, apportando anche importanti miglioramenti operativi e risparmi. Avrebbero potuto modificare immediatamente le informazioni e la presentazione grafica, personalizzare i dettagli e filtrare i dati in base alle esigenze specifiche di ciascun team.

"Ci sono volute un paio di settimane per adattare le dashboard a ciò che volevamo veramente. La creazione dei dataset back-end e dei moduli dati ha richiesto un po' di tempo, ma ora è tutto molto più efficiente: possiamo implementare modifiche o aggiungere informazioni molto facilmente", afferma Thibdeau.