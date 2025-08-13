Per prevedere come si comporterà una molecola di mRNA nel corpo, è essenziale comprenderne la struttura secondaria, ovvero il modello di attrazione interna tra i nucleotidi che fa sì che il filamento di RNA si ripieghi in steli, anse e rigonfiamenti. Queste strutture influenzano l'efficienza con cui l'mRNA viene tradotto in proteina, la sua stabilità e il modo in cui interagisce con i meccanismi cellulari.

Ogni sequenza di mRNA può, in teoria, ripiegarsi in un numero astronomicamente elevato di strutture secondarie, anche se solo una frazione di esse è plausibile, date le leggi fisiche che governano il comportamento molecolare. In pratica, la molecola tende ad adottare la struttura con l'energia libera più bassa, la sua conformazione più stabile in condizioni fisiologiche. La previsione di questa struttura comporta la risoluzione di un complesso problema di ottimizzazione combinatoria, il che la rende ideale per gli algoritmi quantistici.

I partner aziendali di IBM stanno esplorando possibili applicazioni per algoritmi quantistici variazionali (VQA) - una classe di algoritmi per la ricerca di applicazioni quantistiche a breve termine, in settori che vanno dalla finanza all'aerospaziale. La ricerca sui VQA e su altri algoritmi euristici è entusiasmante, perché gli algoritmi possono offrire vantaggi quantistici prima dell'arrivo di tecnologie informatiche quantistiche di nuova generazione come la correzione degli errori.

I ricercatori di Moderna e IBM hanno utilizzato il Conditional Value at Risk (CVaR), una tecnica di valutazione del rischio utilizzata in finanza, per migliorare le prestazioni dei VQA e trovare soluzioni ottimali a problemi di ottimizzazione complessi. Il CVaR aiuta gli investitori a valutare il rischio di coda di un portfolio, per stimare la possibile perdita dell'investimento negli scenari peggiori. Nel quantum computing, CVaR concentra il processo di ottimizzazione nella parte inferiore della distribuzione dell'energia, puntando efficacemente alle soluzioni più promettenti. CVaR mitiga la varianza concentrandosi sulla parte a più bassa energia della distribuzione delle misure, indirizzando efficacemente l'ottimizzatore classico verso soluzioni più promettenti e riducendo al contempo la sensibilità agli outlier. Poiché CVaR funziona come una fase di post-elaborazione classica e leggera, è in grado di migliorare i VQA senza aggiungere un carico computazionale significativo.

Il basso sovraccarico computazionale del CVaR rappresenta un vantaggio chiave. Sebbene IBM lavori per sopprimere il rumore a livello hardware, grazie ad architetture migliorate come il processore IBM® Quantum Heron che offre tassi di errore inferiori, spesso sono ancora necessarie ulteriori tecniche di mitigazione degli errori. Queste tecniche richiedono che siano dedicate risorse quantistiche e classiche alla caratterizzazione e alla correzione degli effetti del rumore, il che può ridurre la capacità di calcolo disponibile per risolvere l'effettivo problema scientifico. I VQA basati su CVAR aiutano a ridurre questo carico di lavoro concentrandosi in modo efficiente su risultati di misurazione di alta qualità, utilizzando un'elaborazione classica leggera che consente l'uso di una maggiore capacità di sistema per una computazione significativa.

Attualmente i quantum stanno crescendo rapidamente e stanno diventando più efficaci contro il rumore. Siamo entrati nell'era dell'utility quantistica, dove i computer quantistici possono fornire risultati affidabili su una scala che va oltre i classici metodi di approssimazione basati sulla forza bruta per determinati problemi. Jay Gambetta, Vice President di IBM Quantum, prevede che il mondo vedrà i primi esempi di vantaggio quantistico entro il 2026, a condizione che le community di calcolo quantistico e ad alte prestazioni lavorino insieme per adottare la tecnologia. Una strada verso il vantaggio quantistico è rappresentata dal perfezionamento e dal miglioramento dei metodi euristici. Moderna ha collaborato con IBM per seguire questa strada, rendendo i VQA più pratici, perché capisce che c'è un'opportunità nell'essere tra i primi ad adottare una tecnologia emergente.

"Adottiamo presto le nuove tecnologie perché preferiamo comprenderle nel nostro contesto piuttosto che dover recuperare terreno in seguito", ha affermato Wade Davis, Senior Vice President, Digital di Moderna. "Collaborare con IBM ci ha offerto l'opportunità di vedere cosa poteva fare questo approccio quantistico, anziché aspettare che si manifestasse e poi doverci affrettare per capirlo".