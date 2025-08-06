Sistema di tracciabilità che collega i produttori africani con i consumatori giapponesi per creare nuove esperienze sostenibili

Mitsui & Co., Ltd.

Agricoltore che tiene del cotone tra le mani

Mitsui & Co. ha definito la sostenibilità un obiettivo di gestione d'importanza chiave che continua a perseguire attraverso diverse attività commerciali. L'azienda offre il "farmers 360° link" per creare una nuova esperienza sostenibile mettendo in collegamento i coltivatori di cotone (produttori) nello Zambia, in Africa, con i consumatori in Giappone. Questo sistema utilizza la tecnologia blockchain per visualizzare il percorso delle materie prime utilizzate nei prodotti, oltre ad aumentare il valore del prodotto comunicando i pensieri e le storie dei produttori ai consumatori. Consente inoltre ai consumatori di supportare direttamente i produttori attraverso la piattaforma. La chiave per raggiungere questo successo è stata lo sviluppo di app mobili per mettere in collegamento le due parti. Le app sono adatte sia ai produttori, che spesso non hanno molta familiarità con gli smartphone a causa degli ambienti di comunicazione scadenti, sia ai consumatori, che hanno accesso ai prodotti. La società ha scelto IBM quale partner di co-creazione per lo sviluppo delle app. Il sistema, realizzato grazie a test approfonditi sugli utenti e alla vasta esperienza degli esperti di IBM Garage, ha attirato molta attenzione ed è ora utilizzato da diversi marchi leader nel settore dell'abbigliamento.
Sfide aziendali

Mitsui & Co. offre agli agricoltori il "farmers 360° link", un sistema di tracciabilità dei prodotti agricoli che, tramite blockchain, collega direttamente gli agricoltori dello Zambia, in Africa, che coltivano cotone con metodi sostenibili, con i consumatori giapponesi che acquistano prodotti di abbigliamento realizzati con questo cotone. La sfida nella realizzazione di questo sistema è stata quella di sviluppare un'app ("field app") destinata ai responsabili delle coltivazioni in Zambia che acquistano cotone a livello locale, insieme a un'app per i consumatori giapponesi. La prima doveva essere di facile utilizzo, anche per i coltivatori che non hanno familiarità con gli smartphone, e doveva funzionare senza problemi anche in aree con scarsa copertura di rete. La seconda richiedeva un'esperienza utente (UX) e un'interfaccia utente (UI) semplici per gli utenti dei paesi sviluppati e in armonia con l'immagine dei capi di abbigliamento.
Soluzioni

Mitsui & Co. ha annunciato la scelta del sistema di tracciabilità basato su SaaS Transparent Supply insieme a IBM Supply Chain Intelligence Suite quale piattaforma blockchain. L'azienda ha anche scelto IBM come partner di co-creazione per lo sviluppo delle app. Il motivo di questa scelta era che la proposta offriva un elevato grado di completamento, compresa una conoscenza dettagliata delle aree locali dello Zambia, insieme a molte idee e conoscenze tecniche per creare la migliore app possibile. Lo sviluppo dell'app per i coltivatori è stato eseguito da esperti IBM che hanno visitato il luogo per condurre ripetuti test e modifiche, tenendo conto dell'alfabetizzazione informatica e dell'ambiente di comunicazione degli utenti locali. L'app per i consumatori è stata creata implementando il feedback degli utenti dei test e gli esperti IBM hanno anche fornito la conversione delle competenze agli ingegneri locali per la produzione in-house.
Le "field app" sono talvolta utilizzate in regioni con condizioni di copertura del segnale estremamente basse e può essere molto difficile intervenire se qualcosa va storto dopo il rilascio. Per questo motivo, ritengo che i test siano stati davvero importanti. IBM ha testato a fondo l'applicazione e, senza questo passaggio, il nostro percorso sarebbe stato molto più difficile. Per lo sviluppo dell'app per i consumatori IBM si è occupata della progettazione UX/UI e delle interviste agli utenti, utilizzando al meglio la sua vasta esperienza. Ryuichi Ikeda Sede del progetto, Project Development Dept. 2, Sales Office 2 and Digital Strategy Department, DX Dept. 2, Assistant General Manager Mitsui & Co., Ltd.
Risultati e potenziale cliente futuro

L'app per i coltivatori ha iniziato a essere utilizzata presso circa 3.000 aziende agricole nell'aprile 2022. Il brand di abbigliamento Ron Herman ha iniziato a vendere prodotti attraverso il "farmers 360° link" nell'aprile 2023, seguito da BEAMS nell'agosto dello stesso anno. In futuro saranno avviate anche attività a sostegno di altri agricoltori locali. Il concept ha ricevuto il sostegno di molte aziende e Mitsui & Co. intende espandere ulteriormente la collaborazione. A tal fine, l'azienda continuerà a migliorare la funzionalità dell'app e sta anche valutando la possibilità di espandere il "farmers 360° link" in altre regioni, come l'Europa, oltre ad applicarlo ad altre colture come i semi di cacao e i chicchi di caffè.
Informazioni su Mitsui & Co., Ltd.

Nei settori dei minerali e metalli, energia, progetti infrastrutturali, mobilità, chimica, prodotti in ferro e acciaio, alimentari, gestione ristorazione e retail, benessere, IT e comunicazioni e sviluppo aziendale, Mitsui utilizza le sue basi di vendita globali, la sua rete e le capacità informative per condurre attività diversificate da molti punti di vista, inclusa un'ampia varietà di metodologie di vendita dei prodotti, logistica e finanziamenti, così come l'architettura e la gestione di progetti internazionali.
Fasi successive
Visualizza altri case study

Copyright IBM Corporation 2023. IBM Japan, Ltd. 19-21 Nihonbashi Hakozaki-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-8510, Giappone

settembre 2023

IBM, il logo IBM, ibm.com e IBM Consulting sono marchi o marchi registrati di International Business Machines Corp., registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo. Altri nomi di prodotti e servizi potrebbero essere marchi di IBM o di altre aziende. Un elenco aggiornato dei marchi IBM è disponibile sul web all'indirizzo https://www.ibm.com/it-it/legal/copyright-trademark

Questo caso di studio è disponibile a partire dalla data di pubblicazione originale e potrebbe essere modificato da IBM in qualsiasi momento. Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i paesi in cui opera IBM.

I dati sulle prestazioni e gli esempi di clienti sono forniti unicamente a scopo illustrativo. I risultati effettivi varieranno in base alle specifiche configurazioni e alle condizioni operative. Le informazioni qui contenute sono fornite "così come sono" e senza alcuna garanzia, esplicita o implicita, incluse, tra le altre, garanzie di non violazione di diritti di terzi, garanzie di commerciabilità, garanzie di idoneità per uno scopo particolare e garanzie di difetti legali. I prodotti IBM sono garantiti secondo i termini dei contratti prescritti da IBM.

I titoli, i numeri, i nomi propri, ecc. descritti in questo case study sono validi al momento della prima pubblicazione e potrebbero essere stati modificati al momento della visualizzazione.
Gli esempi descritti si riferiscono a un cliente specifico e non implicano lo stesso risultato in tutti i casi. I risultati dipendono dall'ambiente del cliente e da altri fattori. Per informazioni più dettagliate sui nostri prodotti e servizi, contatta i nostri rappresentanti commerciali o i nostri partner commerciali.