Mitsui & Co., Ltd.
Mitsui & Co. ha definito la sostenibilità un obiettivo di gestione d'importanza chiave che continua a perseguire attraverso diverse attività commerciali. L'azienda offre il "farmers 360° link" per creare una nuova esperienza sostenibile mettendo in collegamento i coltivatori di cotone (produttori) nello Zambia, in Africa, con i consumatori in Giappone. Questo sistema utilizza la tecnologia blockchain per visualizzare il percorso delle materie prime utilizzate nei prodotti, oltre ad aumentare il valore del prodotto comunicando i pensieri e le storie dei produttori ai consumatori. Consente inoltre ai consumatori di supportare direttamente i produttori attraverso la piattaforma. La chiave per raggiungere questo successo è stata lo sviluppo di app mobili per mettere in collegamento le due parti. Le app sono adatte sia ai produttori, che spesso non hanno molta familiarità con gli smartphone a causa degli ambienti di comunicazione scadenti, sia ai consumatori, che hanno accesso ai prodotti. La società ha scelto IBM quale partner di co-creazione per lo sviluppo delle app. Il sistema, realizzato grazie a test approfonditi sugli utenti e alla vasta esperienza degli esperti di IBM Garage, ha attirato molta attenzione ed è ora utilizzato da diversi marchi leader nel settore dell'abbigliamento.
Mitsui & Co. offre agli agricoltori il "farmers 360° link", un sistema di tracciabilità dei prodotti agricoli che, tramite blockchain, collega direttamente gli agricoltori dello Zambia, in Africa, che coltivano cotone con metodi sostenibili, con i consumatori giapponesi che acquistano prodotti di abbigliamento realizzati con questo cotone. La sfida nella realizzazione di questo sistema è stata quella di sviluppare un'app ("field app") destinata ai responsabili delle coltivazioni in Zambia che acquistano cotone a livello locale, insieme a un'app per i consumatori giapponesi. La prima doveva essere di facile utilizzo, anche per i coltivatori che non hanno familiarità con gli smartphone, e doveva funzionare senza problemi anche in aree con scarsa copertura di rete. La seconda richiedeva un'esperienza utente (UX) e un'interfaccia utente (UI) semplici per gli utenti dei paesi sviluppati e in armonia con l'immagine dei capi di abbigliamento.
Mitsui & Co. ha annunciato la scelta del sistema di tracciabilità basato su SaaS Transparent Supply insieme a IBM Supply Chain Intelligence Suite quale piattaforma blockchain. L'azienda ha anche scelto IBM come partner di co-creazione per lo sviluppo delle app. Il motivo di questa scelta era che la proposta offriva un elevato grado di completamento, compresa una conoscenza dettagliata delle aree locali dello Zambia, insieme a molte idee e conoscenze tecniche per creare la migliore app possibile. Lo sviluppo dell'app per i coltivatori è stato eseguito da esperti IBM che hanno visitato il luogo per condurre ripetuti test e modifiche, tenendo conto dell'alfabetizzazione informatica e dell'ambiente di comunicazione degli utenti locali. L'app per i consumatori è stata creata implementando il feedback degli utenti dei test e gli esperti IBM hanno anche fornito la conversione delle competenze agli ingegneri locali per la produzione in-house.
L'app per i coltivatori ha iniziato a essere utilizzata presso circa 3.000 aziende agricole nell'aprile 2022. Il brand di abbigliamento Ron Herman ha iniziato a vendere prodotti attraverso il "farmers 360° link" nell'aprile 2023, seguito da BEAMS nell'agosto dello stesso anno. In futuro saranno avviate anche attività a sostegno di altri agricoltori locali. Il concept ha ricevuto il sostegno di molte aziende e Mitsui & Co. intende espandere ulteriormente la collaborazione. A tal fine, l'azienda continuerà a migliorare la funzionalità dell'app e sta anche valutando la possibilità di espandere il "farmers 360° link" in altre regioni, come l'Europa, oltre ad applicarlo ad altre colture come i semi di cacao e i chicchi di caffè.
I principali prodotti e servizi citati in questo case study sono i seguenti.
Nei settori dei minerali e metalli, energia, progetti infrastrutturali, mobilità, chimica, prodotti in ferro e acciaio, alimentari, gestione ristorazione e retail, benessere, IT e comunicazioni e sviluppo aziendale, Mitsui utilizza le sue basi di vendita globali, la sua rete e le capacità informative per condurre attività diversificate da molti punti di vista, inclusa un'ampia varietà di metodologie di vendita dei prodotti, logistica e finanziamenti, così come l'architettura e la gestione di progetti internazionali.
Copyright IBM Corporation 2023. IBM Japan, Ltd. 19-21 Nihonbashi Hakozaki-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-8510, Giappone
settembre 2023
IBM, il logo IBM, ibm.com e IBM Consulting sono marchi o marchi registrati di International Business Machines Corp., registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo. Altri nomi di prodotti e servizi potrebbero essere marchi di IBM o di altre aziende. Un elenco aggiornato dei marchi IBM è disponibile sul web all'indirizzo https://www.ibm.com/it-it/legal/copyright-trademark
Questo caso di studio è disponibile a partire dalla data di pubblicazione originale e potrebbe essere modificato da IBM in qualsiasi momento. Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i paesi in cui opera IBM.
I dati sulle prestazioni e gli esempi di clienti sono forniti unicamente a scopo illustrativo. I risultati effettivi varieranno in base alle specifiche configurazioni e alle condizioni operative. Le informazioni qui contenute sono fornite "così come sono" e senza alcuna garanzia, esplicita o implicita, incluse, tra le altre, garanzie di non violazione di diritti di terzi, garanzie di commerciabilità, garanzie di idoneità per uno scopo particolare e garanzie di difetti legali. I prodotti IBM sono garantiti secondo i termini dei contratti prescritti da IBM.
I titoli, i numeri, i nomi propri, ecc. descritti in questo case study sono validi al momento della prima pubblicazione e potrebbero essere stati modificati al momento della visualizzazione.
Gli esempi descritti si riferiscono a un cliente specifico e non implicano lo stesso risultato in tutti i casi. I risultati dipendono dall'ambiente del cliente e da altri fattori. Per informazioni più dettagliate sui nostri prodotti e servizi, contatta i nostri rappresentanti commerciali o i nostri partner commerciali.