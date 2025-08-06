Mitsui & Co., Ltd.

Mitsui & Co. ha definito la sostenibilità un obiettivo di gestione d'importanza chiave che continua a perseguire attraverso diverse attività commerciali. L'azienda offre il "farmers 360° link" per creare una nuova esperienza sostenibile mettendo in collegamento i coltivatori di cotone (produttori) nello Zambia, in Africa, con i consumatori in Giappone. Questo sistema utilizza la tecnologia blockchain per visualizzare il percorso delle materie prime utilizzate nei prodotti, oltre ad aumentare il valore del prodotto comunicando i pensieri e le storie dei produttori ai consumatori. Consente inoltre ai consumatori di supportare direttamente i produttori attraverso la piattaforma. La chiave per raggiungere questo successo è stata lo sviluppo di app mobili per mettere in collegamento le due parti. Le app sono adatte sia ai produttori, che spesso non hanno molta familiarità con gli smartphone a causa degli ambienti di comunicazione scadenti, sia ai consumatori, che hanno accesso ai prodotti. La società ha scelto IBM quale partner di co-creazione per lo sviluppo delle app. Il sistema, realizzato grazie a test approfonditi sugli utenti e alla vasta esperienza degli esperti di IBM Garage, ha attirato molta attenzione ed è ora utilizzato da diversi marchi leader nel settore dell'abbigliamento.