Nell'ambito del suo lavoro per la Mitsubishi UFJ Financial Group, Mitsubishi Research Institute DCS (link esterno a ibm.com) è costantemente impegnato nella creazione e nel supporto di vari progetti IT e tecnologici, dalla sicurezza e analytics dei dati agli ambienti multicloud. Nel valutare l'efficienza delle sue operazioni attuali, l'organizzazione ha riconosciuto due aree in cui i suoi sforzi potevano essere migliorati attraverso l'uso dell'AI: la stesura di proposte di progetto e la generazione di codice.

L'azienda ha individuato un potenziale di miglioramento nel modo in cui crea le proposte per il proprio lavoro di consulenza IT, dove è necessario concettualizzare e redigere raccomandazioni di progetto che rispondano efficacemente alle esigenze dei clienti in un mercato competitivo. In particolare, l'organizzazione voleva che le sue proposte differenziassero meglio le varie competenze e funzionalità, creando un argomento convincente per scegliere il Mitsubishi Research Institute DCS.

Allo stesso tempo, l'azienda voleva sfruttare appieno l'AI generativa nei suoi impegni di sviluppo, poiché i potenziali clienti stavano già iniziando a gravitare verso i concorrenti che utilizzavano questa tecnologia per ridurre le tempistiche dei progetti. Quindi, per rimanere competitiva e promuovere la crescita del business, Mitsubishi Research Institute DCS doveva non solo eguagliare, ma migliorare le funzionalità dei suoi rivali.