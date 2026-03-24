Mitchell Services ha rafforzato la sua capacità di gestione del rischio sfruttando la soluzione di gestione del rischio basata sull'AI di IBM, CaNeTA. Utilizzando i dati relativi agli incidenti e ai quasi incidenti dell'esercizio 24/25, il progetto ha prodotto un'analisi matematica e una visualizzazione basata sui dati, che ha quantificato e dato priorità alle azioni preventive.

Applicando CaNeTA, Mitchell Services ha identificato i principali percorsi di propagazione del rischio, compresi gli incidenti che si propagano attraverso eventi di "danno" spesso legati al trasporto e alla logistica. L'analisi ha rivelato che le interazioni con la fauna selvatica e i carichi non assicurati sono emersi come eventi critici di collegamento, mentre gli incidenti ai veicoli e i difetti di comunicazione possono avere un impatto sproporzionato sulla sicurezza a valle. Questi insight quantificate hanno permesso a Mitchell Services di ampliare la supervisione oltre le operazioni di perforazione del nucleo, ristabilire trasporto, logistica e manutenzione come domini critici di rischio fondamentali e migliorare la verifica dei controlli critici passando dai controlli basati sulla presenza a quelli basati su efficacia, in particolare per le attività logistiche e di trasporto. I protocolli sono stati inoltre migliorati per completare controlli di integrità dell'intero sistema prima e dopo gli eventi di trasporto. Con queste nuove funzionalità, Mitchell Services è meglio attrezzata per prendere decisioni informate su rischio, rilascio di energia ed efficacia del controllo, supportando il continuo miglioramento delle prestazioni di sicurezza e della resilienza operativa.