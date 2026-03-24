Scopri come Mitchell Services ha utilizzato CaNeTA per identificare e mitigare i rischi critici, migliorando le prestazioni di sicurezza e la resilienza operativa
Mitchell Services è l'azienda di perforazione più diversificata d'Australia, operando in ambienti ad alto rischio nel settore minerario e delle risorse. Con oltre 750 dipendenti e 35 progetti, hanno riconosciuto l'importanza di una gestione del rischio proattiva e affidabile per soddisfare le aspettative dei clienti e raggiungere un ambiente di lavoro senza decessi. La loro leadership ha cercato di rafforzare l'efficacia e la resilienza dei controlli critici per prevenire danni gravi anche quando le condizioni di lavoro cambiavano o si verificavano variazioni impreviste. Mitchell Services ha dovuto affrontare la sfida di identificare le lacune nella gestione dei rischi critici e determinare se, quando si sono verificati gli incidenti, si sono guastati in modo sicuro o sono stati solo fortunati. Avevano bisogno di valutare le loro prestazioni di sicurezza rispetto agli standard di controllo critici e di dare priorità ai rischi critici in modo efficace. Per risolvere questo problema, nel 2025 hanno collaborato con Libero AI e The University of Queensland per analizzare le loro prestazioni di sicurezza utilizzando il metodo CaNeTA. Per migliorare i Risultati, CaNeTA è stato integrato con IBM watsonx.ai nel front-end del processo per preparare i dati e collegare causalmente gli eventi, e IBM watsonx Orchestrate nel back-end del processo per migliorare l'analisi dei dati e la generazione di insight.
Il set di domande CCV (Critical Control Verification) è stato riprogettato in modo che il 100% delle domande testi l'efficacia del controllo critico, rispetto a un livello di base di efficacia del 65%.
L'attività di ispezione dei veicoli pesanti è aumentata del 4,7% nei primi 3 mesi dopo l'implementazione, migliorando la copertura delle ispezioni e la possibilità di rilevare i problemi in anticipo.
Per inquadrare il numero di ispezioni da completare: nei 6 mesi da luglio a dicembre 2025, i veicoli pesanti di Mitchell Services (piattaforme di perforazione, camion ecc.) hanno percorso un totale di 230.000 km. I veicoli leggeri hanno percorso 771.000 km.
Per affrontare le sfide nella gestione della sicurezza, Mitchell Services, in collaborazione con Libero AI e la Queensland University, ha intrapreso un progetto rivoluzionario. Sfruttando il metodo Causal Network Analysis Topology (CaNeTA), miravano a comprendere più a fondo i rischi operativi e i controlli critici. L'approccio CaNeTA modella rischi, controlli e conseguenze sul posto di lavoro come una rete causale dinamica, mettendo in luce interazioni nascoste e vie di propagazione del rischio che i registratori tradizionali di rischio spesso trascurano. Il progetto ha comportato un'analisi approfondita dei rapporti sugli incidenti dell'esercizio 24/25 rispetto agli standard di rischio critici e ai registri di rischio. Questa analisi ha utilizzato vari set di strumenti CaNeTA, tra cui Network Visualisation, Betweenness, Eigenvector Centrality, In-Strength e Metric Aggregation. Questi strumenti fornivano insight su come gli incidenti si propaghino attraverso eventi di "danno", spesso legati al trasporto e alla logistica, e mettevano in evidenza eventi di collegamento critico come le interazioni con la fauna selvatica e i carichi non assicurati. L'analisi ha anche rivelato che i quasi incidenti spesso derivavano da controlli "sfortunati" piuttosto che da controlli robusti. Applicando CaNeTA, Mitchell Services ha acquisito una comprensione sfumata del proprio landscape di rischio, consentendo loro di riformulare le proprie Strategie di gestione del rischio. Gli insight ottenuti dall'analisi di CaNeTA hanno portato a riallineamenti strategici, tra cui l'espansione della supervisione del rischio oltre le operazioni di perforazione del nucleo e il ripristino di trasporti, logistica e manutenzione come ambiti critici di rischio fondamentali. Sono stati introdotti protocolli avanzati di verifica dei controlli critici (CCV), sotto forma di ispezioni dei veicoli pesanti, per verificare l'integrità di tutti i controlli critici, i sistemi critici e le restrizioni prima e dopo gli eventi di trasporto. La collaborazione con Libero AI e la Queensland University, facilitata dal supporto di IBM a tecnologie innovative come CaNeTA, ha permesso a Mitchell Services di costruire una maggiore resilienza nelle loro operazioni.
Mitchell Services ha rafforzato la sua capacità di gestione del rischio sfruttando la soluzione di gestione del rischio basata sull'AI di IBM, CaNeTA. Utilizzando i dati relativi agli incidenti e ai quasi incidenti dell'esercizio 24/25, il progetto ha prodotto un'analisi matematica e una visualizzazione basata sui dati, che ha quantificato e dato priorità alle azioni preventive.
Applicando CaNeTA, Mitchell Services ha identificato i principali percorsi di propagazione del rischio, compresi gli incidenti che si propagano attraverso eventi di "danno" spesso legati al trasporto e alla logistica. L'analisi ha rivelato che le interazioni con la fauna selvatica e i carichi non assicurati sono emersi come eventi critici di collegamento, mentre gli incidenti ai veicoli e i difetti di comunicazione possono avere un impatto sproporzionato sulla sicurezza a valle. Questi insight quantificate hanno permesso a Mitchell Services di ampliare la supervisione oltre le operazioni di perforazione del nucleo, ristabilire trasporto, logistica e manutenzione come domini critici di rischio fondamentali e migliorare la verifica dei controlli critici passando dai controlli basati sulla presenza a quelli basati su efficacia, in particolare per le attività logistiche e di trasporto. I protocolli sono stati inoltre migliorati per completare controlli di integrità dell'intero sistema prima e dopo gli eventi di trasporto. Con queste nuove funzionalità, Mitchell Services è meglio attrezzata per prendere decisioni informate su rischio, rilascio di energia ed efficacia del controllo, supportando il continuo miglioramento delle prestazioni di sicurezza e della resilienza operativa.
Mitchell Services è un fornitore di servizi di perforazione quotato all'ASX ed è la società di perforazione più diversificata in Australia. Da oltre 50 anni, il marchio Mitchell opera nel settore minerario e delle risorse. Mitchell Services ora dispone di oltre 80 piattaforme di perforazione superficiali e sotterranee, oltre 750 dipendenti in 35 progetti in Australia e opera in ambienti diversificati e ad alto rischio, dall'esplorazione remota alla perforazione sotterranea.
Libero AI è un'azienda pioniera all'avanguardia nell'implementazione dell'intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni aziendali per l'industria pesante. Implementano l'AI per migliorare, sfruttare e utilizzare i dati per risolvere le sfide aziendali in materia di sicurezza, manutenzione e operazioni. Libero AI ha collaborato con Mitchell Services e l'Università del Queensland per implementare CaNeTA.
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.