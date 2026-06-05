Proteggere la supply chain alimentare: MHP reinventa le operazioni di sicurezza

Creare un moderno Centro di operazioni di sicurezza per proteggere gli ambienti IT e OT critici
MHP è una delle più grandi aziende agricole verticalmente integrate in Europa e contribuisce in modo fondamentale alla supply chain globale. MHP riconosce la cybersecurity come una priorità strategica. Per salvaguardare i suoi ambienti IT e OT critici, MHP aveva bisogno di modernizzare le proprie operazioni di sicurezza. L'obiettivo era rafforzare la resilienza operativa, garantire la continuità aziendale e mantenere la fiducia in tutto il suo ecosistema. MHP ha affrontato la sfida di rafforzare il proprio livello di sicurezza per proteggersi dalle minacce informatiche di alto profilo nell'era del cloud e dell'AI. L'azienda aveva bisogno di un robusto Security Operations Center (SOC) in grado di fornire visibilità centralizzata, analytics avanzate e funzionalità di risposta automatizzate per rilevare e rispondere efficacemente alle minacce informatiche. Per affrontare questa sfida, MHP ha collaborato con IBM per costruire un SOC moderno basato su IBM QRadar SIEM e QRadar SOAR.
Rilevamento delle minacce più veloce con visibilità centralizzata
gestione coordinata degli incidenti con risposta automatizzata
Prima di questa trasformazione, MHP affrontava sfide significative nella gestione del suo ambiente IT in crescita e sempre più complesso. I team di sicurezza si trovavano a dover affrontare una visibilità frammentata su più sistemi, la gestione manuale degli avvisi e un volume eccessivo di eventi che comportava ritardi nel rilevamento e nella risposta. La mancanza di correlazioni centralizzate e di processi standardizzati di risposta agli incidenti ha aumentato il rischio di minacce mancate e di lunghi tempi di permanenza, influenzando direttamente la capacità dell'azienda di proteggere asset critici e mantenere la continuità aziendale.
MHP è riuscita a modernizzare le sue operazioni di cybersecurity costruendo un SOC centralizzato basato su IBM Qradar SIEM e IBM QRadar SOAR. Consolidando la telemetria proveniente da ambienti on-premise e cloud, il team informatico di MHP ha ottenuto la visibilità delle minacce in tempo reale, permettendo una correlazione degli eventi quasi in tempo reale. L'analytics avanzata e il caso d'uso hanno permesso al SOC di rilevare attività sospette in pochi secondi invece che in ore, spostando il livello di sicurezza da reattiva a proattiva.
Con l'integrazione dei playbook automatizzati in QRadar SOAR, la risposta agli incidenti è diventata più snella e coerente tra i team. Le attività di routine come l'arricchimento, il triage e il contenimento sono state automatizzate, riducendo il tempo medio di risposta (MTTR) e liberando gli analisti per concentrarsi sulle minacce ad alto impatto. Di conseguenza, l'azienda ha raggiunto un miglioramento misurabile nella velocità di rilevamento e nell'efficienza della risposta, rafforzando la resilienza contro i moderni attacchi informatici e garantendo la protezione continua degli asset aziendali critici.
MHP ha migliorato in modo significativo il suo livello di cybersecurity con l'implementazione di IBM QRadar SIEM e QRadar SOAR. Il moderno Security Operations Center (SOC) offre visibilità centralizzata, analytics avanzata e risposta automatizzata, consentendo un rilevamento più rapido delle minacce e una gestione coordinata degli incidenti. Questa trasformazione rafforza la resilienza operativa, la continuità aziendale e la fiducia nell'ecosistema globale di MHP. Grazie a IBM QRadar SIEM, MHP può raccogliere e correlare i dati provenienti da varie fonti dell'ambiente IT e ottenere una visione olistica degli eventi di sicurezza. Il modulo integrato di analytics del comportamento degli utenti aiuta a distinguere il normale comportamento degli utenti dalle anomalie, consentendo ai team di reagire più rapidamente alle attività dannose. Con IBM QRadar SOAR, gli analisti utilizzano la console SOAR per attività quotidiane come la gestione dei ticket, il monitoraggio delle metriche e le istruzioni specifiche del caso, migliorando la capacità di analizzare, rispondere e gestire gli incidenti di sicurezza in modo efficace. Il CISO di MHP, Yurii Shatylo, osserva: "Questo non è solo un progetto di sicurezza: è una base di fiducia, stabilità e resilienza per l'intero ecosistema di MHP". Il nuovo SOC è diventato un componente critico nella strategia di cybersecurity di MHP, consentendo all'azienda di rispondere alle minacce informatiche in modo più efficiente ed efficace.
MHP è un'azienda internazionale del settore alimentare e agricolo, che produce prodotti alimentari sani di alta qualità che migliorano la vita dei consumatori. Dispone di strutture in Ucraina, Spagna e in tutta l'Europa sudorientale, ed è specialista nell'applicazione e nell'implementazione delle più recenti tecnologie alimentari e agricole nelle sue operazioni. Le azioni di MHP sono quotate alla Borsa di Londra. Con oltre 38.000 dipendenti in Ucraina e all'estero, MHP è classificata tra i primi 20 datori di lavoro ucraini, secondo Forbes Ukraine. MHP è il più grande contribuente unico del settore agricolo ucraino ed è stato riconosciuto da Forbes Ukraine come uno dei principali investitori del Paese nel 2024. MHP è il principale produttore di pollame in Europa secondo la classifica WattPoultry. MHP esporta i suoi prodotti in oltre 80 Paesi nel mondo. L'azienda sviluppa oltre 15 marchi alimentari e, insieme ai suoi partner, gestisce diverse catene, tra cui i negozi MeatMarket e i punti vendita Döner Market. Il fondatore e CEO di MHP è l'imprenditore ucraino Yuriy Kosyuk.
© Copyright IBM Corporation, maggio 2026.
IBM, il logo IBM e QRadar sono marchi di IBM Corp. registrati in molte giurisdizioni del mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.