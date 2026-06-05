Proteggere la supply chain alimentare: MHP reinventa le operazioni di sicurezza

Prima di questa trasformazione, MHP affrontava sfide significative nella gestione del suo ambiente IT in crescita e sempre più complesso. I team di sicurezza si trovavano a dover affrontare una visibilità frammentata su più sistemi, la gestione manuale degli avvisi e un volume eccessivo di eventi che comportava ritardi nel rilevamento e nella risposta. La mancanza di correlazioni centralizzate e di processi standardizzati di risposta agli incidenti ha aumentato il rischio di minacce mancate e di lunghi tempi di permanenza, influenzando direttamente la capacità dell'azienda di proteggere asset critici e mantenere la continuità aziendale.

MHP è riuscita a modernizzare le sue operazioni di cybersecurity costruendo un SOC centralizzato basato su IBM Qradar SIEM e IBM QRadar SOAR. Consolidando la telemetria proveniente da ambienti on-premise e cloud, il team informatico di MHP ha ottenuto la visibilità delle minacce in tempo reale, permettendo una correlazione degli eventi quasi in tempo reale. L'analytics avanzata e il caso d'uso hanno permesso al SOC di rilevare attività sospette in pochi secondi invece che in ore, spostando il livello di sicurezza da reattiva a proattiva.

Con l'integrazione dei playbook automatizzati in QRadar SOAR, la risposta agli incidenti è diventata più snella e coerente tra i team. Le attività di routine come l'arricchimento, il triage e il contenimento sono state automatizzate, riducendo il tempo medio di risposta (MTTR) e liberando gli analisti per concentrarsi sulle minacce ad alto impatto. Di conseguenza, l'azienda ha raggiunto un miglioramento misurabile nella velocità di rilevamento e nell'efficienza della risposta, rafforzando la resilienza contro i moderni attacchi informatici e garantendo la protezione continua degli asset aziendali critici.