Era necessaria una comprensione olistica dell'infrastruttura per soddisfare le esigenze dei team di sviluppo di Metzler. "I nostri colleghi continuavano a rivolgersi a noi chiedendo maggiori risorse per i carichi di lavoro utilizzati per lo sviluppo, le piattaforme di trading, i sistemi di monitoraggio, ecc.", afferma Schnee. "Ma non capivano che non sempre 'di più' significa 'meglio'".

Queste conversazioni sono diventate più frequenti, quindi, Maag e Schnee hanno iniziato a lavorare per trovare una soluzione.