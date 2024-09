Negli ultimi secoli, la ricchezza di un'organizzazione è dipesa principalmente dai suoi asset fisici. La quantità di beni immobili posseduti, le dimensioni dell'inventario, la quantità di oro nei forzieri: con questi dati era facile determinare la salute e la stabilità di una determinata organizzazione.

Ma a partire dalla rivoluzione digitale, le risorse fisiche sono diventate sempre meno significative. Infatti, alcune delle aziende di maggior successo del mondo, in particolare quelle situate nella Silicon Valley, sono conosciute per prodotti che non esistono nemmeno nel mondo reale. E sempre più spesso le aziende si concentrano su queste risorse più eteree.



"I dati, in particolare quelli finanziari, sono uno dei beni più importanti di un'azienda", commenta Darko Tukulj, Head of Sales di IBM Business Partner Megatrend. “Le aziende sono molto protettive riguardo a ciò che riferiscono, perché tali informazioni sono particolarmente utili per loro. Quali prodotti, quali mercati, quali regioni stanno crescendo? Come si stanno comportando rispetto agli anni precedenti? Quanto sono vicini i loro budget ai risultati effettivi?



Facilitare l'analisi dei dati aziendali e trovare risposte a queste domande è una delle specialità di Megatrend, che offre soluzioni di BI intuitive che consentono ai responsabili delle decisioni di compiere scelte più consapevoli. Ma tra gli utenti delle sue offerte di analisi, Megatrend aveva notato una tendenza chiara: i clienti evitavano di integrare queste piattaforme di BI con i sistemi mobili. Questa tendenza sembrava strana, dal momento che il vero valore di queste informazioni risiede nel loro utilizzo regolare al di fuori della sala riunioni.



"Abbiamo chiesto ai nostri clienti cosa stava succedendo", ricorda Tukulj. “Erano preoccupati per la sicurezza: chiedevano se le informazioni rimanevano al sicuro durante la trasmissione a un dispositivo mobile. Avevano anche preoccupazioni relative alla logistica. Come gestiscono i diversi dispositivi mobili, se alcuni dipendenti hanno iPhone e altri Android? Devono essere collegati alla rete aziendale? Come possono presentare i dati in modo intuitivo e utilizzabile su qualcosa di mobile?"



E continua: “Abbiamo deciso di aiutare i nostri clienti a rispondere a queste difficili domande”.