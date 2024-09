Mentre il nostro paese e il resto del mondo erano alle prese con alcune delle questioni più impegnative del nostro tempo, i marchi avevano bisogno di cambiare il modo in cui stavano raggiungendo e comunicando con i loro consumatori.

Per questo motivo, Mastercard si è rivolta a IBM watsonx Advertising per informare i consumatori della sua collaborazione con “Stand Up to Cancer” e della sua campagna per donare fino a quattro milioni di dollari per finanziare la ricerca sul cancro.