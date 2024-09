La tua azienda merita contenuti creativi quanto più flessibili ed efficaci possibile. Advertising Accelerator è un nuovo approccio all'ottimizzazione dinamica delle creatività per display, video e OTT. Non sono necessarie lunghe configurazioni manuali o regole preimpostate ed è l'intelligenza artificiale a prendere le decisioni e a fornire creatività personalizzate ad alte prestazioni su larga scala. Advertising Accelerator sfrutta IBM Watson Machine Learning per interpretare in tempo reale il coinvolgimento dei consumatori e i segnali di dati senza cookie, prevedendo così la migliore creatività per ciascun utente o nucleo familiare. In questo modo non solo potrai conseguire gli obiettivi della campagna, ma scoprirai anche insight preziosi sulle creatività.

Advertising Accelerator raccoglie informazioni sui consumatori che fruiscono di contenuti pubblicitari e di altro tipo tramite il suo partner tecnologico Artsai. Puoi visualizzare l'Informativa sulla privacy di Artsai all'indirizzo https://artsai.com/privacy (collegamento esterno a ibm.com).