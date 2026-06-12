Modernizzare le infrastrutture per la logistica su larga scala

Con IBM Power Virtual Server, Manitoulin ottiene un'infrastruttura cloud resiliente e riduce i costi
Manitoulin Group of Companies è un'organizzazione canadese di trasporti e logistica che supporta operazioni di supply chain complesse e sensibili ai tempi in tutto il Nord America. Con l'espansione dell'azienda attraverso acquisizioni e crescita geografica, l'ambiente IT è rimasto centralizzato in un'unica infrastruttura primaria, in gran parte ancorata sull'isola di Manitoulin.
Questo modello, pur essendo affidabile, creava vincoli crescenti man mano che cresceva la scala operativa e introduceva una potenziale esposizione alla continuità. I team distribuiti richiedevano un accesso più rapido e coerente ai sistemi principali, mentre la concentrazione dell'infrastruttura introduceva ulteriori rischi per la continuità aziendale. Allo stesso tempo, mantenere e aggiornare i sistemi on-premise richiedeva notevoli investimenti continui, aumentando i costi e limitando la flessibilità.
Manitoulin aveva bisogno di un modo per sostenere la crescita continua riducendo al contempo i vincoli infrastrutturali e i rischi operativi.
Tramite la collaborazione con IBM e il business partner Service Express, Manitoulin ha spostato i workload IBM i principali su IBM Power Virtual Server (PowerVS) su IBM Cloud. La piattaforma IBM i supporta operazioni logistiche mission-critical, inclusi i dati finanziari, le buste paga e il sistema di gestione dei trasporti (TMS) dell'azienda, che elabora decine di migliaia di transazioni giornaliere come il tracciamento delle spedizioni, le quotazioni e le operazioni di consegna su tutta la rete, supportate da un'infrastruttura scalabile in grado di gestire grandi volumi di richieste API rivolte al cliente. Questo approccio ha permesso all'azienda di estendere i sistemi esistenti nel cloud senza richiedere modifiche alle applicazioni, mantenendo le prestazioni e l'affidabilità richiesta per questi workload.
La trasformazione è iniziata con la migrazione del disaster recovery a PowerVS, dove l'ambiente è stato convalidato attraverso un approccio graduale che includeva scambi di ruoli estesi, eseguendo i workload di produzione in ciascun ambiente per mesi per confermare la stabilità prima di espandersi alla produzione completa. Manitoulin ha poi adottato una distribuzione a doppia regione nei data center IBM Cloud di Toronto e Montreal, sostituendo la configurazione di disaster recovery on-premise e riducendo la dipendenza da infrastrutture geograficamente concentrate.
Passando a un modello basato sul consumo e consolidando i workload IBM i, x86 e Kubernetes all'interno di un ambiente cloud unificato, l'organizzazione ha ridotto la complessità dell'infrastruttura, semplificato le operazioni e creato una base scalabile per una crescita continua.
Con IBM Power Virtual Server, Manitoulin ha ridotto i costi infrastrutturali migliorando la continuità operativa nella sua rete logistica. Spostare il disaster recovery nel cloud ha eliminato infrastrutture on-premise duplicate, ridotto i costi operativi e semplificato la replica tramite IBM Global Replication Services, migliorando l'efficienza delle operazioni di disaster recovery. Si stima che l'implementazione di standard di sicurezza comparabili in ambienti ibridi richieda più di 1.000 ore utilizzando approcci tradizionali. I test hanno dimostrato che i tempi di recupero si sono ridotti a 30-40 minuti, rispetto a 1-2 ore con il precedente approccio di replica.
Questi cambiamenti hanno portato oltre 20.000 USD in risparmi mensili ricorrenti, insieme a ulteriori 100.000–150.000 USD di riduzioni annuali dei costi dopo il ritiro del sito DR on-premise, riducendo significativamente i costi totali infrastrutturali.
Il consolidamento dei workload in un unico ambiente cloud ha anche migliorato la coerenza operativa e ha consentito ai team di sviluppare competenze in modo più efficiente su una piattaforma unificata. Con una base cloud scalabile e a doppia regione, Manitoulin è ora meglio posizionata per sostenere la crescita continua, semplificare le operazioni in tutto il suo ambiente e accelerare la modernizzazione futura.
Fondato nel 1953, il Manitoulin Group of Companies è un fornitore canadese di trasporti e logistica che fornisce servizi di supply chain in tutto il Nord America, inclusi trasporto su camion, spedizioni, intermediazione doganale, magazzinaggio e distribuzione.
Service Express, con sede a Grand Rapids, Michigan, è un IBM Business Partner specializzato in infrastrutture, cloud e servizi gestiti. Nota per la sua esperienza nei sistemi IBM Power, l'azienda aiuta le organizzazioni a mantenere e modernizzare ambienti mission-critical.
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.