Modernizzare le infrastrutture per la logistica su larga scala

Tramite la collaborazione con IBM e il business partner Service Express, Manitoulin ha spostato i workload IBM i principali su IBM Power Virtual Server (PowerVS) su IBM Cloud. La piattaforma IBM i supporta operazioni logistiche mission-critical, inclusi i dati finanziari, le buste paga e il sistema di gestione dei trasporti (TMS) dell'azienda, che elabora decine di migliaia di transazioni giornaliere come il tracciamento delle spedizioni, le quotazioni e le operazioni di consegna su tutta la rete, supportate da un'infrastruttura scalabile in grado di gestire grandi volumi di richieste API rivolte al cliente. Questo approccio ha permesso all'azienda di estendere i sistemi esistenti nel cloud senza richiedere modifiche alle applicazioni, mantenendo le prestazioni e l'affidabilità richiesta per questi workload.

La trasformazione è iniziata con la migrazione del disaster recovery a PowerVS, dove l'ambiente è stato convalidato attraverso un approccio graduale che includeva scambi di ruoli estesi, eseguendo i workload di produzione in ciascun ambiente per mesi per confermare la stabilità prima di espandersi alla produzione completa. Manitoulin ha poi adottato una distribuzione a doppia regione nei data center IBM Cloud di Toronto e Montreal, sostituendo la configurazione di disaster recovery on-premise e riducendo la dipendenza da infrastrutture geograficamente concentrate.

Passando a un modello basato sul consumo e consolidando i workload IBM i, x86 e Kubernetes all'interno di un ambiente cloud unificato, l'organizzazione ha ridotto la complessità dell'infrastruttura, semplificato le operazioni e creato una base scalabile per una crescita continua.