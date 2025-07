MandarinMaster ha provato a lavorare con un'azienda cinese che offriva speech-to-text affinché la sua piattaforma potesse ascoltare la pronuncia degli studenti e fornire un feedback. Il costo per ciclo di convalida era tuttavia troppo elevato e Philippe Laurent ha quindi seguito il consiglio del suo sviluppatore, ovvero di dare un'occhiata alla tecnologia IBM Watson® Speech to Text.

"Abbiamo il sostegno del BPI (una banca pubblica francese che supporta lo sviluppo economico) e dal governo regionale, quindi preferivamo lavorare con un fornitore come IBM, con una forte presenza in Francia", spiega Philippe Laurent. "Siamo una startup e ci siamo subito sentiti a nostro agio con IBM, che ha offerto reale supporto e la capacità di aumentare la nostra visibilità e credibilità".

IBM ha messo MandarinMaster in contatto con Pedab France, un IBM Business Partner specializzato in soluzioni didattiche basate sulla tecnologia IBM. Pedab ha lavorato con MandarinMaster per integrare la tecnologia IBM Watson Speech to Text nella sua piattaforma. La soluzione è concessa in licenza in base a un IBM Embedded Solution Agreement (ESA), che consente a MandarinMaster di combinare la tecnologia di IBM con la propria proprietà intellettuale al fine di creare una soluzione autonoma fornita come pacchetto.

Christopher Pajot, Sales Manager di Pedab France, commenta: "IBM Watson Speech to Text è una tecnologia AI affidabile che siamo stati in grado di integrare senza problemi nella piattaforma MandarinMaster. Abbiamo lavorato al progetto con IBM Innovation Studio, impiegando solo pochi mesi dall'inizio alla fine".

"Pedab è davvero salita a bordo per aiutarci a rendere MandarinMaster un successo", aggiunge Philippe Laurent. "Il team di Christopher ha lavorato duramente per ottenere un accordo finanziario che avesse senso dal punto di vista economico per noi come startup e apprezziamo davvero la partnership che stiamo costruendo con loro e con IBM".

MandarinMaster è una piattaforma online che offre lezioni giornaliere di 30 minuti agli abbonati. Gli studenti avanzano poco a poco, sbloccando nuovi contenuti via via che progrediscono, a un ritmo che li mantiene coinvolti e incoraggiati. La tecnologia integrata IBM Watson Speech to Text consente a MandarinMaster di simulare la presenza di un vero insegnante, permettendo agli studenti di controllare la propria pronuncia e ottenere un feedback immediato.

"IBM Watson Speech to Text consente ai nostri studenti di convalidare l'uso dei toni cinesi, dando loro maggiore sicurezza mentre lavorano per padroneggiare questa abilità di fondamentale importanza", afferma Philippe Laurent.

MandarinMaster sta attualmente lavorando con gli early adopter per diffondere la notizia in modo organico attraverso i social network. Gli studenti che portano altri abbonati a pagamento possono ricevere dei crediti da utilizzare per ridurre il costo della propria iscrizione. Questi crediti possono essere utilizzati anche per acquistare esercitazioni di conversazione individuali e feedback personalizzato tramite videochiamate con insegnanti veri e propri. Al momento della stesura di questo articolo, MandarinMaster sta sviluppando una versione inglese-cinese della sua piattaforma, destinata a un pubblico molto più ampio di madrelingua inglese a livello globale. Questa versione sarà disponibile alla fine di settembre 2025.