Majid Al Futtaim Retail ha iniziato a pianificare una soluzione che sarebbe stata sviluppata dal proprio team di data engineering interno e ha preso in considerazione la creazione di un team tecnico per costruire, eseguire e mantenere il nuovo data warehouse. Il piano iniziale prevedeva la creazione di una soluzione personalizzata con data engineer interni. Ma dopo aver considerato il numero di risorse che sarebbero state necessarie per sviluppare una soluzione di data warehouse completa, l'azienda ha scelto di modernizzare la propria piattaforma di analytics e data warehouse.

Cinque fornitori, tra cui IBM, sono stati inizialmente invitati a fornire un proof of concept (POC) per le soluzioni di data warehouse. Lavorando per rispettare una scadenza estremamente ravvicinata, il team regionale IBM, che comprendeva gli sviluppatori IBM e i specialisti del settore retail, ha presentato una proposta di POC che soddisfaceva tutti i requisiti di Majid Al Futtaim.

Il POC era basato sulla piattaforma di data warehouse e analytics IBM® Netezza Performance Server, che consentiva l'implementazione su server locali e servizi cloud. Fornendo hardware e software ottimizzati e preconfigurati, IBM è stata in grado di offrire una soluzione di cloud ibrido che non poteva essere eguagliata dagli altri fornitori.

I risultati del POC erano chiari per i manager di Majid Al Futtaim Retail. La soluzione IBM ha soddisfatto tutte le esigenze attuali e future dell'azienda. Ha semplificato l'architettura della piattaforma di dati e analytics e ha adottato un hub di dati unificato per l'analytics di livello avanzato e lo sviluppo di modelli di dati con funzionalità di governance integrate.

Assumendosi la piena responsabilità di tutti i componenti hardware e software, IBM ha lavorato a stretto contatto con Majid Al Futtaim Retail per implementare la soluzione completa e garantire una migrazione senza intoppi. Inoltre, il team IBM è riuscito a completare l'implementazione con successo pur lavorando da remoto a causa delle restrizioni dovute al COVID-19, senza alcun impatto sui processi aziendali.