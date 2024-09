Mainline Information Systems

Mainline (collegamento esterno a ibm.com) è una società di consulenza di riferimento per clienti aziendali e mid-market, che offre soluzioni tecnologiche ad hoc implementate on-premise e nel cloud. Forte della sua grande esperienza nell'ambito dei servizi IT, Mainline assiste i propri clienti a partire dalla fase iniziale di valutazione e sviluppo della strategia IT fino all'implementazione e al supporto della soluzione IT progettata su misura per l'azienda.