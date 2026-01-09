Ajuntament de L'Hospitalet è il consiglio comunale del comune di L'Hospitalet de Llobregat in Catalogna, Spagna. Il comune offre ai suoi circa 300.000 residenti strutture che includono formazione e assistenza sanitaria, nonché opportunità di partecipare a servizi sociali ed eventi culturali. Queste offerte sono tecnologicamente alimentate da un'infrastruttura digitale interna per i dipendenti municipali e da un portale esterno che offre un accesso sicuro ai servizi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ai residenti.

Con l'avvicinarsi della soluzione di storage esistente utilizzata da Ajuntament de L'Hospitalet verso la fine del suo ciclo di vita, il consiglio ha riscontrato problemi di prestazioni e ha trovato sempre più difficile mantenere la coerenza nella disponibilità dei dati. Per prevenire interruzioni nei servizi mission-critical e supportare future innovazioni, il consiglio ha cercato di modernizzare la propria infrastruttura di storage principale, assicurando al contempo che la transizione avvenisse con interruzioni e tempi di inattività minimi per i residenti.