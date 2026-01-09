Ajuntament de L'Hospitalet collabora con Logicalis Spagna e IBM per aggiornare la loro infrastruttura di storage
Ajuntament de L'Hospitalet è il consiglio comunale del comune di L'Hospitalet de Llobregat in Catalogna, Spagna. Il comune offre ai suoi circa 300.000 residenti strutture che includono formazione e assistenza sanitaria, nonché opportunità di partecipare a servizi sociali ed eventi culturali. Queste offerte sono tecnologicamente alimentate da un'infrastruttura digitale interna per i dipendenti municipali e da un portale esterno che offre un accesso sicuro ai servizi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ai residenti.
Con l'avvicinarsi della soluzione di storage esistente utilizzata da Ajuntament de L'Hospitalet verso la fine del suo ciclo di vita, il consiglio ha riscontrato problemi di prestazioni e ha trovato sempre più difficile mantenere la coerenza nella disponibilità dei dati. Per prevenire interruzioni nei servizi mission-critical e supportare future innovazioni, il consiglio ha cercato di modernizzare la propria infrastruttura di storage principale, assicurando al contempo che la transizione avvenisse con interruzioni e tempi di inattività minimi per i residenti.
Per Ajuntament de L'Hospitalet, gli array IBM FlashSystem 5200 sono stati una scelta naturale, dato che il consiglio utilizzava con successo la tecnologia IBM da molti anni. Alimentati dai moduli IBM® FlashCore, gli array hanno aiutato il team IT a migliorare le prestazioni e ad essere economicamente vantaggiosi.
"IBM FlashSystem 5200 ci ha offerto bassa latenza e affidabilità, oltre a una facile Integrazione con la nostra infrastruttura esistente", conferma Marti Duedra, Chief Technology Officer, Ajuntament de L'Hospitalet.
Lavorando con Logicalis Spain, IBM Platinum Business Partner, il team IT ha integrato la soluzione sia tra mainframe che ambienti open system. Hanno inoltre aggiornato il loro ambiente di rete implementando lo switch IBM® Storage Networking SAN64B-7 .
"La competenza tecnica di Logicalis Spain è stata ineguagliabile", afferma Duedra. "Implementare la tecnologia IBM® HyperSwap ci ha aiutato a trasformare facilmente il nostro ambiente VMware in una configurazione di cluster esteso."
La soluzione di storage di IBM ha aiutato Ajuntament de L'Hospitalet a minimizzare i tempi di inattività, migliorando al contempo le prestazioni di oltre 150 macchine virtuali (VM), che eseguono applicazione, database e controller di dominio. La soluzione migliora l'esperienza utente fornendo risposte a livello di microsecondo, anche sotto carichi pesanti. La compressione dei dati mediata dall'hardware e la compattezza dell'array da 1 unità rack (1U) hanno anche aiutato il comune a ridurre l'impronta del data center e a tagliare i costi operativi.
La nuova architettura active-active consente il failover automatico, fornendo un Recovery Point Objective (RPO) e un Recovery Time Objective (RTO) pari a zero secondi.
Con crittografia FIPS 140-2 integrata, backup immutabili e rilevamento avanzato delle anomalie, IBM FlashSystem 5200 aiuta a migliorare la sicurezza dei dati. Ajuntament de L'Hospitalet è ora pronto a fornire servizi ininterrotti a migliaia di residenti e a ampliare la propria offerta digitale.
Leader nell'integrazione tecnologica con oltre 30 anni di esperienza, Logicalis Spain guida la trasformazione digitale delle organizzazioni attraverso soluzioni tecnologiche personalizzate, flessibili e scalabili. In qualità di IBM Platinum Business Partner, Logicalis Spain offre servizi in aree chiave che includono analytics dei dati, cybersecurity e conformità, cloud e intelligenza artificiale.
