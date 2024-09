Le app basate sugli eventi consentono alle aziende di rilevare e intervenire su diversi eventi, come anomalie che interrompono le linee di produzione o cambiamenti nell'adeguatezza del capitale bancario. Per acquisire e analizzare rapidamente volumi di dati in tempo reale, Lightbend e IBM offrono un ambiente agile per sviluppare e gestire applicazioni di microservizi basati sui flussi con l'AI.