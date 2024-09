"Avevo già valutato l'efficacia della soluzione IBM Maximo Application Suite", spiega Eric Pietri, Operations and Maintenance Support di Lhyfe. "La scelta dello strumento presentava delle sfide: a breve termine, doveva essere leggero e calibrato per la nostra produzione attuale e per i piccoli team. A medio termine, doveva essere rapidamente scalabile per gestire una costellazione di unità produttive. Attualmente produce 1 MWh", afferma Antoine Hamon. "Ambiamo a raggiungere 55 MWh entro la fine del 2024 e 200 MWh nel 2026!"

Insieme ai team di Lhyfe, IBM Client Engineering ha chiarito le esigenze e ha sviluppato una proof of concept (POC) per dimostrare in modo tangibile come i tecnici di Lyfhe potessero lavorare efficacemente con questo strumento. "La demo è stata molto convincente", conclude Antoine Hamon.

L'IBM Maximo Application Suite, ospitata e distribuita da Arondor, partner di IBM, viene ora implementata in due siti (un'unità offshore in Vandea e un'unità onshore a Bouin), prima di estenderne l'utilizzo ad altri 7 siti attualmente in costruzione o in espansione in tutta Europa. IBM Maximo Application Suite consente di monitorare in tempo reale lo stato delle attrezzature (unità di produzione e asset mobili) e di pianificare le azioni di manutenzione per ottimizzare le prestazioni delle risorse, migliorarne la durata e controllare i costi di manutenzione. Inoltre, è uno strumento che contribuisce alla sicurezza operativa e consente la tracciabilità, in particolare per soddisfare i requisiti ATEX [1] del sito.

La collaborazione di Lhyfe con IBM è un esempio di successo nell'implementazione di tecnologie per ridurre le emissioni di gas serra, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.