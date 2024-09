Durante un evento IBM incentrato sulla rivoluzione digitale, Lemvigh-Müller ha visto la tecnologia Watson in azione e si è reso conto che poteva rappresentare la risposta alle sue sfide. L'azienda ha quindi incaricato IBM® Services di eseguire un'esercitazione di Proof of Technology (PoT), in cui gli esperti IBM hanno lavorato con i data scientist di Lemvigh-Müller per individuare i casi d'uso tipici e creare un prototipo di soluzione basato sulla tecnologia Watson Explorer.

"Abbiamo indivudato l'opportunità di utilizzare la tecnologia IBM Watson per aiutare i nostri rappresentanti di vendita a suggerire il prodotto giusto in base a ciò che un cliente comunica riguardo alle proprie esigenze", spiega Christensen. "Il PoT ha avuto successo e IBM® Services ci ha aiutato a creare un caso di business da presentare al nostro consiglio dei dirigenti".

La leadership aziendale di Lemvigh-Müller ha dato il via al progetto. Con l'obiettivo di avviare le produzione della soluzione entro sei mesi, l'azienda ha intrapreso un processo di sviluppo agile basato su Scrum con IBM® Services.

Christensen osserva: "IBM ci ha aiutato ad adottare un approccio iterativo al progetto che ha funzionato davvero bene. All'inizio era difficile definire il risultato atteso per la soluzione finale, quindi la possibilità di esaminare molti componenti è stata perfetta per noi."

Creazione di un punto di accesso centralizzato per i rappresentanti di vendita

Per creare un dizionario dei prodotti Lemvigh-Müller, il team IBM ha collaborato con gli stakeholder di tutta l'azienda per comprendere tutti i possibili sinonimi per ciascun articolo e le adeguate vendite per i componenti aggiuntivi. Questo è stato importato nella piattaforma Watson Explorer e collegato a SAP ERP, dove le capacità di AI della soluzione hanno consentito ricerche efficaci sull'intero insieme di prodotti dell'azienda, informazioni sui fornitori, dettagli cliente e fatture, oltre a fornire suggerimenti per opzioni di up-selling e cross-selling. Presto la soluzione scansionerà i siti web dei fornitori alla ricerca di nuove informazioni per arricchire la serie di dati sottostante.

Grazie a un'unica interfaccia facile da usare, il rappresentante di vendita di Lemvigh-Müller può trovare tutto ciò di cui ha bisogno per rispondere alle query dei clienti utilizzando termini di ricerca imprecisi. IBM ha integrato l'ottimizzazione della pertinenza nello strumento, definendo con maggiore precisione l'ordine di apparizione dei risultati della ricerca in modo che siano adatti al cliente che effettua la chiamata e redditizi per Lemvigh-Müller. La soluzione mostra i livelli scorte e la collocazione a magazzino e l'opzione di filtraggio in base alle promozioni attive. Se un utente cerca un prodotto fuori produzione, la soluzione Watson Explorer suggerisce articoli sostitutivi. Dopo che un rappresentante di vendita trova i prodotti giusti per un cliente, può aggiungerli a un carrello degli acquisti e inviarlo al sistema ERP SAP dell'azienda per un facile check-out.

Per capitalizzare le conoscenze istituzionali e ottimizzare costantemente la soluzione, il team IBM ha incluso un meccanismo di feedback. Gli utenti possono suggerire miglioramenti relativi a risultati di ricerca mancanti o non pertinenti, sinonimi di prodotti o soprannomi, opportunità di vendita trascurate e idee per nuove funzioni. Christensen aggiunge: "Integrando la gamification nella soluzione, dove i dipendenti vengono premiati per aver migliorato il sistema, possiamo incoraggiare l'adozione da parte degli utenti".