Le aziende di servizi finanziari sono vittime di attacchi alla sicurezza informatica 300 volte più frequentemente rispetto alle aziende di altri settori, motivo per cui la nostra azienda ha investito e dato priorità al nostro programma di gestione delle vulnerabilità.

Avevamo un backlog di vulnerabilità elevate e critiche. L'enorme volume rendeva davvero difficile la segnalazione, la definizione delle priorità e il monitoraggio dei problemi. In altre parole, ci mancava una soluzione su scala aziendale per la gestione delle vulnerabilità.

Utilizzavamo una soluzione inefficacecostituita da complessi fogli di calcolo che estraevano un gran numero di vulnerabilità da diversi sistemi e scanner, lasciando alla fine sia il team di Gestione delle vulnerabilità che gli altri team responsabili del patching incapaci di decostruire i report complicati e di approfondire i dati. I report mostravano un numero complessivo di vulnerabilità e un indicatore di rischio chiave basato su una formula, ma avevamo bisogno di capire come veniva calcolata questa metrica e quali vulnerabilità influivano su sistemi specifici.

Ci sentivamo paralizzati. L'output dei nostri scanner di vulnerabilità ci ha permesso di vedere quante vulnerabilità avevamo, ma non riuscivamo a correlare in modo affidabile i dati a sistemi e proprietari specifici. Senza una reportistica efficace, gli amministratori di sistema non sapevano da dove iniziare con le patch e il team di vulnerabilità non era in grado di fornire indicazioni utili.

Lo stress pesava sul nostro team. I dati erano così opachi che ci sembrava di perdere il controllo. Ogni mese riferivamo al management, sperando che il numero di vulnerabilità diminuisse, ma sapevamo di non avere il controllo del risultato. Ci sentivamo impotenti.

Inoltre, il nostro fornitore all'epoca non si è fatto carico delle crescenti preoccupazioni né ha affrontato i problemi del suo modello di reporting che ci impedivano di fare progressi. Avevamo bisogno di rivedere il nostro programma di gestione delle vulnerabilità e dovevamo cambiare fornitore.