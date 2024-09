Per aiutare le società dell'alleanza a creare valore per i clienti in modo più efficiente, Länsförsäkringar AB ha cercato una nuova generazione di strumenti finanziari pronti per l'impresa e dotati di AI. Dal momento che traggono vantaggio dalle soluzioni di business intelligence e gestione delle prestazioni di Cognos da diversi anni, i dirigenti hanno deciso di passare a una moderna Cognos Platform.

In collaborazione con il Business Partner IBM Attollo AB, Länsförsäkringar AB ha implementato per la prima volta una soluzione IBM Planning Analytics per la pianificazione, la definizione del budget e le previsioni a livello aziendale. L'organizzazione utilizza il sistema on-premise per mantenere un'unica fonte di dati su prestazioni di alta qualità estratti dalla contabilità generale e dalle applicazioni delle risorse umane e accessibili tramite dashboard intuitive. Ha inoltre sfruttato l'automazione e l'intelligenza delle soluzioni per creare modelli robusti e basati su driver e trasformare i processi finanziari per coinvolgere maggiormente i manager.

Attollo sta inoltre aiutando a progettare una nuova soluzione di IBM Cognos Analytics per la preparazione, l'analisi e la visualizzazione dei dati. "In qualità di nostro partner di implementazione, Attollo è una parte importante del nostro percorso", afferma Ivert. "Ci hanno aiutato a sviluppare il sistema Planning Analytics e ad adattarlo alle nostre esigenze, applicando ora quel lavoro di sviluppo per accelerare l'implementazione di Cognos Analytics".

Länsförsäkringar AB ha selezionato la soluzione Cognos Analytics rispetto all'offerta di un concorrente in base a diversi fattori. "La sua facilità d'uso le ha assegnato un punteggio molto elevato nella nostra valutazione", afferma Christoffer Zielfelt, Group Business Controller. "È anche una piattaforma di rendicontazione aziendale più completa e su vasta scala."

Dopo aver implementato la soluzione, i manager e altri responsabili delle decisioni possono utilizzare le funzioni di dashboard self-service per creare rapidamente mappe, grafici e tabelle interattivi. Inoltre, possono entrare nel dettaglio per ricevere più insight, generare report personalizzati e chiedere consigli a un chatbot dotato di AI.

Queste nuove soluzioni Cognos completano il software IBM Cognos Controller di lunga data dell'azienda per la chiusura, il consolidamento e la rendicontazione. Grazie a questo sistema, l'organizzazione non solo può soddisfare meglio le sue complesse esigenze aziendali interne, ma può anche conformarsi in modo più efficiente a molteplici normative governative e di settore.