Il percorso di Kuwait National Petroleum Company (KNPC) verso l'automazione illustra questo fenomeno. Circa un anno prima della pandemia, il team IT di KNPC ha iniziato a digitalizzare e automatizzare il flusso di importanti comunicazioni interdipartimentali utilizzando un software basato sulla tecnologia IBM Cloud Pak for Business Automation. Stavano mettendo a punto l'automazione dei processi per quattro reparti e si stavano preparando a coinvolgere altri reparti quando la pandemia ha cambiato tutto.

Improvvisamente, condividere documenti fisici e consegnarli agli stakeholder dell'organizzazione è diventata una proposta potenzialmente pericolosa. Adottare un approccio individuale alla digitalizzazione del processo per ulteriori dipartimenti non era più accettabile. Per mantenere i documenti aziendali critici in movimento, il reparto IT, guidato da Anfal Al Rashed, Project Head for Digitized and Automated Solutions, avrebbe dovuto accelerare l'implementazione e cercare di coinvolgere l'intera azienda il più rapidamente possibile.