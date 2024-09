La tecnologia IBM ha permesso a Knowledge Orchestrator di realizzare la sua visione di creare una piattaforma di gestione della conoscenza aziendale basata sull'AI.

Knowledge Orchestrator ha sviluppato la sua soluzione utilizzando un approccio unico chiamato PEG, ovvero pre-enhanced generation. A differenza della RAG (retrieval-augmented generation), che aiuta a convalidare i contenuti generati da modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), la PEG si concentra sulla creazione di elevati volumi di ground truth automatizzata. Ciò avviene tramite un algoritmo di generazione di contenuti unico, creato e sviluppato su IBM Cloud utilizzando lo studio AI IBM® watsonx.ai .

La piattaforma trasforma dati non elaborati e non strutturati, come i dati di vendita, in un linguaggio naturale strutturato, che è quindi disponibile come ground truth. La conoscenza è segmentata in domini specifici, il che consente agli algoritmi di funzionare in modo più efficace. Questo approccio riduce il costo dell'inferenza e il rischio di allucinazione. Fino ad ora, questi hanno rappresentato i principali ostacoli all’utilizzo dell’AI generativa per eseguire analisi di gestione.