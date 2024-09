Circa dieci anni fa, un grande costruttore del Medio Oriente ha intrapreso un’importante campagna di sviluppo urbano che ha comportato la rivitalizzazione di milioni di metri quadrati di spazio utilizzabile. Tuttavia, fattori economici esterni hanno costretto la città a mettere in pausa questo progetto e ora, anni dopo, ha contattato JLL per chiedere supporto.

"Il cliente non riusciva a capire esattamente a che punto nel tempo fossero i suoi sviluppi e le prestazioni delle sue risorse esistenti", spiega Ben Jackson, responsabile dei servizi di progetto e sviluppo presso JLL Middle East and North Africa (MENA ). "I loro dati si trovavano in siti diversi e in sistemi diversi e, nel tempo che ci voleva per riunire tutte le informazioni in un unico rapporto, erano già diventate obsolete.

"Inoltre, è diventato subito evidente che la quantità di tempo e di energia impiegata per produrre report mensili sullo stato di avanzamento era estremamente onerosa. Per quanto si impegnassero a raccogliere i dati, faticavano a comunicare in modo efficace lo stato di avanzamento del loro sviluppo o del loro portfolio".

Per aiutare i clienti a creare una base degli sviluppi attuali, JLL ha utilizzato la tecnologia LiDAR per mappare l'intera città, costruendo un modello 3D, o "gemello digitale", in grado di rappresentare digitalmente lo stato fisico dei siti. Allo stesso tempo, JLL ha combinato il gemello digitale con flussi di dati in tempo reale provenienti dalle applicazioni di gestione immobiliare dell'azienda, precedentemente in silos. JLL ha quindi integrato i sistemi tecnologici operativi per creare un ecosistema 3D unico che consentisse agli utenti di consumare i dati in modo istantaneo per trarre decisioni fruibili e meglio ottimizzate.