Ancora una volta, JLP si è affidata alla soluzione del sistema IBM Sterling Order Management. Insieme al business partner IBM Cognizant, l'organizzazione ha avviato un'importante iniziativa per migrare dal suo sistema on-premise IBM Sterling Order Management 9.4. Ha iniziato trasferendo la gestione di tutti i nuovi ordini sul sistema SaaS all'avanguardia IBM Sterling Order Management, mantenendo la versione 9.4 come repository per gli ordini effettuati prima di giugno 2023.

Questa migrazione, complessa e ambiziosa, ha portato cambiamenti radicali al sistema. JLP ha modificato oltre 300 interfacce, convalidato più di 150 attributi di dati e ordini e sviluppato circa 40 feature switch e 25 configurazioni di limitazione degli ordini, il tutto abbinato a oltre 300 scenari di test. La migrazione è stata eseguita in 6 fasi di cutover attentamente pianificate con un periodo di doppia esecuzione di 3 mesi per garantire una transizione senza intoppi. Il team del progetto ha lavorato a stretto contatto con 17 team di applicazioni per testare e verificare il nuovo sistema e ha sviluppato 3 nuovi processi di migrazione per supportare operazioni ininterrotte durante la transizione.