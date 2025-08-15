Informazioni su JBCC

IBM Apptio Cloudability Premium per ottimizzare i costi e le operazioni del cloud
JBCC ha aiutato più di 600 aziende clienti a migrare al cloud con il suo servizio cloud EcoOne, con un supporto completo che va dall'architettura cloud alle operazioni e oltre.
Tuttavia, dopo la migrazione al cloud e l'inizio dell'utilizzo di servizi cloud pubblici, un numero crescente di clienti ha iniziato ad avere problemi con le fatture per i servizi cloud più alte del previsto.
Ciò è dovuto a vari motivi, tra cui l'allocazione di più risorse del necessario a server e applicazioni, l'aumento dei file di registro e di backup e le risorse allocate temporaneamente rimanenti anche dopo la fine dell'uso del cloud. Un fattore preoccupante era la difficoltà di comprendere queste situazioni sul momento. Il deprezzamento del tasso di cambio dello yen giapponese rispetto al dollaro USA è stato un altro fattore determinante.
Per rimediare a queste preoccupazioni dei clienti, JBCC ha fornito report di valutazione dello stato operativo per ambienti multi-cloud per ottimizzare l'utilizzo del cloud.
Sebbene i report compatibili con gli ambienti multi-cloud fossero stati pubblicati tramite i servizi esistenti di EcoOne, i report con le raccomandazioni venivano emessi separatamente per ciascun cloud e i risultati dipendevano dai criteri e dall'accuratezza di ciascun cloud service. A tal fine, è emersa anche la necessità di una verifica da parte di un SE specializzato al momento della modifica effettiva delle configurazioni.
Cosa è riuscito a fare JBCC con Cloudability Premium:
La combinazione della fatturazione flessibile con pagamento in base al consumo di Cloudability Premium con un ESA (Embedded Solution Agreement) ha permesso alle piccole e medie imprese di iniziare in piccolo con un senso dei costi e una portata adeguati alle loro dimensioni. La fornitura di servizi gestiti ha portato anche a un miglioramento per quanto riguarda la carenza di personale operativo IT affrontata dalle piccole e medie imprese giapponesi.
Inoltre, è noto che le risorse GPU (unità di elaborazione grafica), la cui richiesta è sempre più elevata in tutto il mondo, sono costose e preziose.
L'ottimizzazione delle risorse e dei costi relativi alle istanze GPU può essere molto efficace, inclusa la riduzione del consumo energetico e delle emissioni di gas serra.
Per risolvere questi problemi, JBCC ha convalidato le funzioni di IBM Apptio Cloudability e IBM Turbonomic.
IBM Cloudability acquisisce i dati di fatturazione dai principali provider di cloud, normalizza e struttura i dati e visualizza tutti i costi su un'unica schermata. A tal fine, anche nel modello fluttuante di spesa per il cloud pubblico, è possibile confrontare lo stato di utilizzo e i costi per ogni divisione all'interno di un'azienda da diverse angolazioni, analizzarli da un punto di vista contabile e identificare eventuali anomalie finanziarie.
IBM Turbonomic offre processi decisionali e azioni operative automatizzati che facilitano l'ottimizzazione delle risorse cloud basata sull'AI. Riduce gli oneri operativi garantendo al contempo l'ottimizzazione continua delle prestazioni e dei costi, consentendo investimenti nel cloud più intelligenti.
JBCC Corporation è una società di servizi IT che gestisce tutto, dalla progettazione del sistema all'infrastruttura e alle operazioni, con particolare attenzione ai servizi cloud. L'azienda si concentra sullo sviluppo di sistemi ad altissima velocità. In combinazione con servizi di sicurezza e AI , risolvono i problemi di sistema dei clienti con funzionalità tecnologiche e velocità.
Cloudability aiuta a ottimizzare le risorse cloud per migliorare costi, prestazioni e qualità.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, il logo IBM, IBM Consulting, IBM Datacap, IBM Db2 e IBM Watson sono marchi di International Business Machines Corp., registrati in diverse giurisdizioni del mondo. Questo documento contiene le informazioni più aggiornate alla data della pubblicazione iniziale ed è soggetto a modifiche da parte di IBM senza preavviso. Non tutte le offerte sono disponibili in ogni Paese in cui opera IBM.
Tutti gli esempi citati relativi a clienti sono presentati per illustrare il modo in cui alcuni clienti hanno utilizzato i prodotti IBM e i risultati da essi eventualmente conseguiti. I costi effettivi relativi agli ambienti e le caratteristiche inerenti alle performance possono variare a seconda delle specifiche configurazioni e condizioni del cliente.