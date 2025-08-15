Informazioni su JBCC

JBCC ha aiutato più di 600 aziende clienti a migrare al cloud con il suo servizio cloud EcoOne, con un supporto completo che va dall'architettura cloud alle operazioni e oltre.

Tuttavia, dopo la migrazione al cloud e l'inizio dell'utilizzo di servizi cloud pubblici, un numero crescente di clienti ha iniziato ad avere problemi con le fatture per i servizi cloud più alte del previsto.

Ciò è dovuto a vari motivi, tra cui l'allocazione di più risorse del necessario a server e applicazioni, l'aumento dei file di registro e di backup e le risorse allocate temporaneamente rimanenti anche dopo la fine dell'uso del cloud. Un fattore preoccupante era la difficoltà di comprendere queste situazioni sul momento. Il deprezzamento del tasso di cambio dello yen giapponese rispetto al dollaro USA è stato un altro fattore determinante.

Per rimediare a queste preoccupazioni dei clienti, JBCC ha fornito report di valutazione dello stato operativo per ambienti multi-cloud per ottimizzare l'utilizzo del cloud.

Sebbene i report compatibili con gli ambienti multi-cloud fossero stati pubblicati tramite i servizi esistenti di EcoOne, i report con le raccomandazioni venivano emessi separatamente per ciascun cloud e i risultati dipendevano dai criteri e dall'accuratezza di ciascun cloud service. A tal fine, è emersa anche la necessità di una verifica da parte di un SE specializzato al momento della modifica effettiva delle configurazioni.