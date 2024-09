Tra i numerosi compiti che spettano a Cottrell e al team delle operazioni di ITV c'è pianificare la programmazione di ogni giorno fino a ogni fotogramma (o 25° di secondo), compresi i programmi, le pubblicità e gli annunci. "Il compito dei nostri team delle operazioni è mantenerci sempre in onda. Pianifichiamo ogni singolo fotogramma, che deve essere fluido sullo schermo", afferma Cottrell. Con il software IBM Blueworks Live, Cottrell e il team lavorano da un processo comune a cui gli utenti possono accedere facilmente da qualsiasi browser. Questo processo, come tutti i processi che il team ha acquisito nel software Blueworks Live, è in continua evoluzione.

“Se l'output è un insieme davvero ordinato di mappe di processo, qualcosa è andato storto. Non vogliamo che le cose siano statiche, non vogliamo che sia quell'archivio di diagrammi in un cassetto. Vogliamo cambiare, innovare e migliorare continuamente”, afferma Cottrell. "Se abbiamo una visione statica di un qualsiasi punto nel tempo, ciò ci impedisce di andare avanti o di cambiarlo. Blueworks Live è sempre rappresentativo di ciò che sta accadendo, che per me è la cosa più bella di questo strumento."

Oltre al processo di pianificazione, ITV utilizza il software Blueworks Live per gestire i processi di distribuzione dei contenuti, la connettività dei programmi live, la gestione dell'output e la distribuzione a piattaforme on-demand, la gestione delle campagne promozionali e altro ancora. Ogni processo ha una propria serie di requisiti e attività strettamente connesse, insieme a piani su cosa fare se qualcosa va storto.

Cottrell ritiene che il processo pubblicitario sia particolarmente interessante perché entrano in gioco tante considerazioni diverse. "All’interno dei processi commerciali, ci sono tutti i tipi di loop e convalide perché esistono una serie di regole aziendali. C'è molto controllo dei processi, perché alcune di queste cose sono attività di sistema e convalida primaria, mentre altre consistono nell'accertarsi di non trovarsi di fronte a un inserzionista competitivo o di non riprodurre un annuncio di gioco d'azzardo durante un programma per bambini".