In qualità di principale agenzia del governo, l'Autorità fiscale israeliana (ITA) elabora in media 8 milioni di transazioni al giorno, una cifra che negli ultimi anni è aumentata del 62%. Che si tratti di un'azienda che paga le tasse o di un cittadino che richiede un rimborso, ogni transazione è unica e l'ITA conserva una documentazione completa nel proprio data center. Queste informazioni sono fondamentali per aiutare il governo a raccogliere i fondi necessari per fornire servizi di prim'ordine ai cittadini.



Consapevole degli attacchi informatici sempre più elaborati e del rischio significativo che creano, l'ITA lavora costantemente per rafforzare la sicurezza dei sistemi e dei dati al centro delle sue operazioni.



Con i volumi delle transazioni in così rapido aumento, ITA voleva rendere l'infrastruttura di storage alla base delle operazioni sufficientemente resilienti, stabili e scalabili. Con i sistemi attuali di storage di ITA che si avvicinano alla fine del supporto ai fornitori, i leader IT hanno visto l'opportunità di esplorare nuovi modi per migliorare la resilienza informatica.