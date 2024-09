Inter Aduaneira, una società brasiliana di consulenza sul commercio internazionale, era alla ricerca di modi per snellire le operazioni e migliorare i servizi offerti. L'azienda è stata fondata nel 1996 e, insieme ai suoi diversi intermediari, ha utilizzato metodi analogici per aiutare i clienti a tracciare le spedizioni di merci in tutto il mondo. La sua esperienza include una conoscenza approfondita delle burocrazie più complesse, delle questioni legali e delle norme contabili di singoli paesi in tutto il mondo.

Il monitoraggio delle spedizioni era spesso difficile a causa dei processi manuali e della mole di documentazione necessaria. Il processo di inserimento dei dati richiedeva molto tempo, era soggetto a errori e mancava di una solida sicurezza. In ogni transazione di importazione o esportazione sono coinvolte diverse organizzazioni, ognuna delle quali aggiunge dati a documenti come fatture commerciali, distinte di imballaggio, polizze di carico e altro. Poiché spesso questi dati non sono in formato digitale, devono essere consolidati manualmente. "Nel commercio estero", afferma Breno Palhares, co-fondatore di Inter Aduaneira e CEO della società spinoff Axxin, "gli errori di inserimento dei dati si traducono in sanzioni elevate e merci non consegnate".

L'azienda stessa non era in grado di attingere all'innovazione all'interno della sua forza lavoro. Inter Aduaneira si è resa conto che il successo futuro era nelle mani e nelle menti dei suoi dipendenti. Il reparto IT di Inter Aduaneira ha iniziato a studiare cosa sarebbe stato necessario per creare una soluzione tecnologica in grado di sostituire tutti i processi manuali.