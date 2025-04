Per decenni, i sistemi di core banking sono stati alla base dell'infrastruttura del settore finanziario. Sebbene operino dietro le quinte rispetto a soluzioni fintech più visibili, questi sistemi sono fondamentali per il funzionamento dei servizi bancari. Mentre il settore bancario inizia il suo percorso di trasformazione digitale, i sistemi di base stanno diventando sempre più obsoleti.



L'aumento delle transazioni digitali comporta per le banche la gestione di un enorme volume di transazioni al secondo, in particolare durante i periodi di forte domanda. Le banche gestiscono anche una grande quantità di dati finanziari sensibili e sono soggette a un labirinto di normative che variano in base al paese e alla regione, molte delle quali sono state stabilite molto prima che il cloud computing diventasse mainstream. Inoltre, la crescente presenza di concorrenti non tradizionali sta rimodellando le aspettative dei clienti.



Per affrontare queste nuove sfide, le banche stanno adottando sempre più tecnologie cloud. Queste soluzioni offrono la capacità di scalare servizi personalizzati e accelerare lo sviluppo e la distribuzione di esperienze innovative per i clienti. Per beneficiare appieno del potenziale del cloud computing, le banche necessitano di un sistema centrale digitale modernizzato, appositamente creato per gli ambienti cloud.