Il team IBM Global Sales Incentives (GSI) ha il compito di aiutare il team di vendita globale di IBM a raggiungere risultati di business strategici in linea con la strategia di crescita di IBM. Per supportare questa missione, il team GSI fornisce un programma di incentivi personalizzato per ciascun venditore. Un componente dell'esperienza digitale del programma è AskIncentives, un chatbot basato su IBM® watsonx Assistant che risponde alle domande relative agli incentivi.

Venditori, responsabili vendite e dirigenti utilizzano AskIncentives per ottenere risposte a domande su incentivi, commissioni e agevolazioni di vendita. Inoltre, consente loro di chiarire le informazioni sugli obiettivi di vendita. In un anno tipico, il bot riceve decine di migliaia di domande. Nell'anno 2021, ad esempio, ha ricevuto oltre 278.000 domande, mentre nell'anno 2022 ha ricevuto oltre 340.000 domande. Negli anni 2021 e 2022, è riuscito a rispondere rispettivamente al 92% e al 93% di queste domande. Quando il bot non era in grado di rispondere a una domanda, veniva inviata una richiesta al team GSI, che veniva poi esaminata manualmente da un analista di incentivi. Purtroppo, il processo di revisione che seguiva un'escalation di questo tipo poteva richiedere molto tempo. Il lungo tempo necessario per chiudere le richieste causava una certa frustrazione tra i venditori.

Di conseguenza, il team GSI ha deciso di implementare la soluzione IBM Process Mining per ottimizzare il processo di richiesta. Ha inoltre cercato di utilizzare i dati analizzati da Process Mining per ampliare le capacità del chatbot AskIncentives, offrendo così un'esperienza più personalizzata ai venditori e ottenendo un tasso di risposta più elevato. L'obiettivo del team era consentire al bot di rispondere a più domande, garantendo così che solo le domande davvero complesse fossero esaminate da un analista di incentivi.