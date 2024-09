Quando i clienti che utilizzano gli strumenti o i prodotti di sviluppo IBM riscontrano problemi o difficoltà, si rivolgono naturalmente ai team di supporto allo sviluppo interni di IBM, di livello 2 e 3, per ricevere assistenza e competenza. Una volta generati i ticket di supporto, la risoluzione dei problemi il più delle volte richiede l'intervento di più team di supporto, che lavorano congiuntamente e in modo collaborativo per risolverli. In altre parole, è un vero e proprio lavoro di squadra; più è fluida e omogenea l'interazione, più è breve il tempo di risoluzione.

All'interno di IBM, alcuni di questi team di supporto si sono resi conto che la loro dipendenza da attività manuali per gestire gli sforzi di risposta ai ticket stava portando a tempi di risoluzione più lunghi. Una delle principali cause del problema era che i team di livello 2 e 3 dovevano utilizzare due diversi sistemi di ticketing: uno interno, eseguito sulla piattaforma GitHub Enterprise e uno rivolto ai clienti, su IBM® Sales Cloud sulla piattaforma Salesforce per portare a termine il lavoro. Non sorprende che questa combinazione di processi manuali e sistemi disconnessi a volte abbia portato a passaggi mancati a causa di errori umani e ritardi nelle comunicazioni sensibili. Un esempio classico si p verificato quando lo stato di un ticket è stato aggiornato in un sistema ma non è mai stato "segnalato" sull'altro, mantenendo così il cliente all'oscuro quando lo stato è cambiato.

Il sottoprodotto di questi tipi di problemi è stato motivo di frustrazione per il personale di supporto e di diminuzione dei punteggi NPS tra i clienti interessati.