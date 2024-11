Sono finiti i giorni in cui la gestione delle richieste e delle relazioni con i clienti si basava esclusivamente sulla presenza fisica di agenti umani al telefono e alla scrivania. Ora, il progresso tecnologico ha portato a modelli di coinvolgimento del cliente basati sul digitale. Tuttavia, le aziende più lungimiranti si rendono conto che passare al digitale non significa escludere gli agenti umani dall'interazione con i clienti. Le aziende riconoscono sempre più l'importanza di esperienze cliente fluide, efficienti e personalizzate, supportate dalla tecnologia e con l'intervento degli esseri umani per mantenere un vantaggio competitivo.

Humach (humans + machines) è un fornitore di soluzioni per l'esperienza del cliente (CX) che utilizza agenti certificati AI e assistenti digitali per ottimizzare le interazioni con i clienti su più canali. Da oltre 35 anni, l'azienda è leader nelle soluzioni CX per contact center e pioniera nel settore dell'AI e dell'automazione da dieci anni. Ora, in un panorama digitale basato sull'AI in rapida evoluzione, Humach era pronta a far evolvere le sue soluzioni.

Humach ha riconosciuto le difficoltà nel prevenire gli esiti insoddisfacenti delle chiamate e nel gestire in modo efficiente la crescente domanda dei consumatori. Questi ostacoli includevano il mantenimento di una qualità costante su diversi canali, la rapida scalabilità nelle ore di punta e la fornitura di risoluzioni altamente contestuali sufficientemente rapide da soddisfare le aspettative dei consumatori moderni. Per affrontare questi punti critici è stato necessario un sofisticato mix di intelligenza artificiale e infrastrutture solide, in grado di fornire informazioni in tempo reale e interazioni automatizzate ma empatiche. L'azienda ha cercato consulenti fidati per far progredire la sua piattaforma tecnologica, mAI Pilot, integrando i punti di contatto umani con l'AI per offrire esperienze cliente superiori in vari settori.