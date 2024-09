Il settore automobilistico si trova di fronte a un'importante sfida nel miglioramento del valore dei prodotti tramite elettrificazione e intelligence, che richiede sforzi aggiuntivi oltre il valore standard dei veicoli tradizionali. Un utilizzo efficiente delle risorse avrà un impatto diretto sul valore del prodotto e sulla sostenibilità dell'azienda. Nel mondo frenetico di oggi, comprendere le mutevoli esigenze dei clienti è fondamentale per una consegna tempestiva dei prodotti. Un'iniziativa prevedeva l'implementazione di un Advanced Expert System (A-ES) per trasferire le conoscenze degli ingegneri più qualificati a quelli più giovani, a cominciare dal processo di revisione per lo sviluppo di veicoli anti-collisione. I crash test, fondamentali per questo processo, spesso richiedevano più di un giorno per ogni simulazione e, in caso di errori, erano necessarie rilavorazioni ingenti. A-ES ha snellito le attività più semplici, liberando tempo per la creazione del valore. Tuttavia, la modellazione del know-how per A-ES era estremamente lunga, e richiedeva 400 ore per creare un modello di conoscenze per appena due o tre delle oltre 20.000 parti di un'automobile. Si trattava di un ostacolo verso una più ampia implementazione aziendale.