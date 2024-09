Honda Pakistan si affida alle soluzioni SAP ERP per gestire i processi aziendali mission-critical.Dopo aver intrapreso la transizione da SAP ERP Central Component a SAP S/4HANA, era chiaro che i tempi di inattività prolungati durante il passaggio avrebbero rappresentato un rischio inaccettabile per l'azienda.Per contribuire a garantire una transizione fluida all'ERP SAP S/4HANA di nuova generazione, l'azienda ha scelto il supporto esperto di IBM® Consulting.

"I nostri concessionari utilizzano le nostre applicazioni ERP SAP per effettuare gli ordini dei veicoli, quindi per noi era assolutamente essenziale ridurre al minimo i tempi di inattività nei nostri sistemi di customer relationship management", spiega Ali. “Uno dei requisiti fondamentali per il partner che ci avrebbe assistito nel passaggio alla nuova piattaforma SAP era la garanzia che non ci sarebbero stati buchi nella nostra capacità di acquisizione degli ordini. IBM Consulting ci ha fornito questa garanzia, tra le altre".

La relazione di Honda Pakistan con IBM Consulting ha radici antiche e consolidate, in quanto IBM alcuni anni prima aveva già collaborato con l'azienda all'implementazione iniziale di SAP ERP. Per preparare la propria infrastruttura IT alle richieste in-memory della nuova soluzione SAP, Honda Pakistan aveva previamente incaricato IBM di fornire una piattaforma ad alte prestazioni per SAP S/4HANA basata sui server IBM Power® H922 e sul sistema di storage IBM FlashSystem® 5200 a bassa latenza, realizzati mediante la tecnologia IBM Spectrum® Virtualize.

Qazi Wasif, Manager IT, project manager di S/4 HANA e consulente SAP ABAP Consultant per Honda Pakistan, commenta: "Notiamo che i server IBM Power offrono vantaggi significativi rispetto ad ambienti x86 comparabili, tra cui maggiori prestazioni di elaborazione, maggiore affidabilità e un'impronta del data center più compatta. Da quando abbiamo spostato i nostri sistemi aziendali SAP sui server IBM Power H922, siamo rimasti molto colpiti dalla loro solidità, non ci hanno mai deluso".

Ali continua dicendo che “IBM Consulting è un partner strategico di Honda Pakistan da molti anni. Quando è arrivato il momento di passare a SAP S/4HANA, IBM si è ancora una volta rivelata una spanna al di sopra della concorrenza. Oltre a conoscere a fondo i nostri processi aziendali, IBM Consulting è andata molto al di là di quanto ci aspettavamo, assegnandoci esperti che avevano già lavorato con la nostra azienda già su diversi fronti, addirittura sin dall'implementazione iniziale di SAP ERP. Nessun altro partner con cui abbiamo lavorato può vantare lo stesso mix di competenza approfondita nel settore automotive e di forte presenza locale offerto da IBM Consulting".

Per aiutare Honda Pakistan a identificare i requisiti tecnici e operativi di SAP S/4HANA, IBM Consulting ha completato un IBM HANA Impact Assessment. Il processo ha fornito informazioni preziose per aiutare le due aziende a creare un piano progettuale ed evitare l'insorgenza di ostacoli tecnici durante il passaggio alla nuova soluzione.

«L'IBM HANA Impact Assessment ci ha fornito un modo per parametrare la complessità dei nostri ambiti di personalizzazione e determinare dove avremmo potuto imbatterci in problemi nel passaggio a SAP S/4HANA», commenta Ali. "Inoltre, l'assessment ci ha dato l'opportunità di rimuovere i dati non necessari dai nostri sistemi SAP. Con SAP S/4HANA, abbiamo ridotto il volume dei nostri database di oltre il 50%, passando da 750 GB a 350 GB, e questo ha contribuito a ridurre i nostri requisiti di storage".

Lavorando a stretto contatto con Honda Pakistan, IBM Consulting ha aiutato l'azienda a eseguire quattro test operativi di migrazione, individuando ogni volta possibili problemi e perfezionando il processo. Allo stesso tempo, IBM ha lavorato con la rete di concessionari per confermare che la nuova soluzione SAP S/4HANA avrebbe raggiunto gli obiettivi fondamentali della gestione della relazione col cliente.

"IBM Consulting ha aiutato Honda Pakistan a mitigare il rischio di business legato a un importante sforzo di trasformazione digitale", afferma Ali. “Abbiamo effettuato la migrazione a SAP S/4HANA senza incappare in nessun intoppo e in un solo fine settimana. IBM Consulting ci ha inoltre garantito una copertura 24 ore su 24 per fare in modo che il go-live si svolgesse senza problemi. Il lunedì successivo le varie unità di business e le concessionarie si sono collegati normalmente, senza alcuna interruzione delle loro attività”.

Grazie alla distribuzione di SAP S/4HANA in una configurazione attiva/attiva nei suoi data center primari e di disaster recovery, Honda Pakistan ha contratto notevolmente sia i tempi di backup che quelli di ripristino.

Zaman Khan Abdali, Manager IT, Networks & IT Infrastructure presso Honda Pakistan, afferma che "Il ripristino del nostro precedente ambiente SAP ERP in uno scenario di recovery richiedeva fino a quattro ore di lavoro, ma con SAP S/4HANA possiamo ripristinare tutto in soli 10 minuti. Abbiamo anche ridotto il nostro obiettivo del punto di ripristino, che ora è di soli 5-10 minuti, aiutandoci così a proteggere meglio dati aziendali importanti."

Imran Khan, Assistant Manager IT, SAP Infrastructure presso Honda Pakistan, conferma che "Il processo di disaster recovery è più agevole su SAP S/4 HANA rispetto alla piattaforma che usavamo prima".