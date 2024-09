Honda Cars India sapeva di dover sostenere e far evolvere la propria attività contemporaneamente attraverso una comprensione più profonda delle esigenze reali dei clienti, supportata da una solida piattaforma di gestione dei clienti.Ha collaborato con i consulenti di IBM Garage per creare una nuova piattaforma CRM basata sulla soluzione IBM IoT Connected Vehicle Insights in esecuzione su IBM Cloud per aumentare la sicurezza, la comodità e il divertimento per i suoi clienti.Gli insight della soluzione CRM aiuteranno Honda Cars India a creare un’esperienza cliente coinvolgente, promuovendo al contempo valore interno per il futuro dell’azienda.