Ogni immagine che vedi sullo schermo del tuo laptop, sul monitor del desktop o sul display della tua auto è fornita in parte dalla tecnologia Backlight Unit (BLU), la particolare luce che consente a uno schermo LCD di creare un'immagine. Highbroad, fornitore di soluzioni complete per la tecnologia BLU, è responsabile della creazione end-to-end di unità BLU, che comprende una serie complessa di processi quali la progettazione ottica, la progettazione delle piastre guida della luce, la progettazione di stampi di precisione, la progettazione strutturale complessiva, la produzione e la distribuzione del prodotto.

Dopo anni di rapida crescita, che ha visto l’espansione degli stabilimenti di produzione in più città e dopo essere stata accettata nel Chinese National Science and Technology Innovation Board, l'azienda si è rivolta alla trasformazione digitale. La rapida espansione ha infatti portato alla creazione di numerosi sistemi in silos, e Highbroad si è trovata ad affrontare un ambiente aziendale frammentato e isolato che ha provocato inefficienze, difficoltà nell’identificazione dei rischi e tempi di consegna prolungati degli ordini. Specialmente i ritardi delle consegne non solo minacciavano di diminuire la soddisfazione del cliente, ma rappresentavano anche una preoccupazione potenzialmente critica per i clienti in settori come l'industria automobilistica, dove una consegna rapida e puntuale è essenziale.

Per affrontare questi problemi, Highbroad si è decisa a migliorare la collaborazione e a razionalizzare i processi in varie funzioni, come la progettazione del prodotto, la produzione, la logistica e le vendite. Tuttavia, come sottolinea Yang Hao, Assistant Center Director dell'Highbroad Information Management Center, "colmare il divario tra questi sistemi presentava numerose sfide, tra cui problemi legati all'interfaccia legacy, duplicazione dei dati e assenza di standard unificati".