IBM Consulting ha adottato un approccio Migration Factory proprietario e collaudato, convalidato da Nordcloud, per facilitare una transizione rapida e senza intoppi. Questo modello di collaborazione non solo ha accelerato il processo di migrazione, ma ha anche aiutato a garantire uniformità e conformità alle normative, riducendo significativamente il rischio di errore umano.

Le migrazioni al cloud su larga scala di progetti di dimensioni simili spesso comportavano ritardi nell'onboarding del provider di servizi cloud, ma l'approccio adottato da IBM ha ridotto questo processo da diverse settimane a 24 ore per server. L'approccio Migration Factory è stato specificamente progettato per affrontare le migrazioni di massa che coinvolgono dozzine (e persino centinaia) di applicazioni e server.

Il concetto di Migration Factory è stato introdotto per eliminare questo ritardo automatizzando l'onboarding per i casi di lift-and-shift come quello di Helvetia. Inoltre, grazie all'ampia automazione e a un processo di migrazione collaudato di Nordcloud, è stato possibile mettere in coda e allineare un numero maggiore di server, riducendo così il tempo complessivo richiesto per l'uscita dal data center.