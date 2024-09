"Hanzo, fornitore leader di soluzioni eDiscovery e conformità abilitate dall'AI, attende con impazienza le possibilità di intelligence fruibile e insight di eDiscovery che il portafoglio watsonx di IBM mette a disposizione per il settore legale e di conformità aziendale.

Le aziende fanno fatica a ridurre i tempi e i costi legati alla revisione degli atti legali. In qualità di fornitore di lunga data di tecnologie innovative per la raccolta e la gestione intelligente dei dati di collaborazione e interattivi per i clienti aziendali su larga scala, siamo entusiasti di estendere il potere di trasformazione dell'AI generativa e di incorporare tecnologie come watsonx.ai nelle nostre soluzioni per portare in modo sicuro un'analisi e un'eliminazione dei dati migliorata e automatizzata che affronti la sfida della gestione di enormi volumi di dati dinamici complessi per i professionisti dei settori settore legale, delle risorse umane, della sicurezza e dell'IT."



Don Terry

Chief Revenue Officer

Hanzo