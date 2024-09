Global payment services (GPS)

GPS, uno dei più grandi elaboratori di pagamenti di terze parti del Medio Oriente, era alle prese con complicazioni legate al suo successo. Negli ultimi anni, l'organizzazione ha registrato una crescita esplosiva delle transazioni finanziarie e l'hardware attuale faticava a tenere il passo.

"Nel 2016" ricorda Ali Arab, General Manager e Cofounder di GPS, "abbiamo gestito 40 milioni di transazioni di pagamento. Nel 2017, ne abbiamo eseguite 80 milioni. C'è molta crescita con cui restare al passo, e ci aspettiamo che questi numeri raddoppieranno anche quest’anno".

Allo stesso tempo, l'azienda si stava adattando a vari fattori di disturbo del settore, come le fintech e le criptovalute, molti dei quali hanno aumentato la pressione sulle risorse IT e sulla capacità di adattarsi a tali sfide. In risposta, GPS ha voluto aggiornare il proprio data center aziendale con un hardware più potente. Tuttavia, questi server dovevano essere in grado di ospitare più dei semplici livelli di crescita attuali.

"Da sempre la nostra missione è quella di servire i clienti in Bahrein e nella regione circostante", spiega Arab. "Ma la nostra nuova visione è quella di espanderci in più paesi e creare nuovi servizi per raggiungere più clienti".